OMODA und JAECOO mit ersten Händlern in Österreich

OMODA und JAECOO mit ersten Händlern in Österreich – gestartet wird im November und läutet damit die nächste Phase ihrer Expansion in Westeuropa ein. Hersteller Chery Automobile hat dafür mit Colmobil einen neuen Exklusiv-Importeur ernannt. Sitz des Unternehmens ist in Wien, jetzt stehen die ersten Händler fest.

An insgesamt 15 Standorten quer über Österreich werden zum Start Modelle der Marke OMODA | JAECOO zu kaufen sein. Damit startet die neue Marke schon zu Beginn mit einem großen Händlernetz „Wir haben die erste Welle unserer Händlerauswahl erfolgreich abgeschlossen und wichtige Städte und Regionen mit starken Partnern besetzt. Das große Interesse der österreichischen Händlerschaft bestätigt unser Konzept, und wir führen bereits vertiefende Gespräche mit weiteren Interessenten. Ziel ist, dass wir unser Händlernetz laufend um engagierte Partner, die regional stark verankert sind, ergänzen. Natürlich immer mit Blick auf unsere Kundinnen und Kunden, denen wir ein breites Angebot an Standorten bieten“, so Lars Pauly, CEO von Colmobil in Österreich.

Die Händler von OMODA | JAECOO im Detail – Stand 13.10.2025