OMV baut Photovoltaikanlagen weiter aus

Die OMV baut Photovoltaikanlagen an Tankstellen in Österreich weiter aus. Im Rahmen ihrer Nachhaltigkeitsstrategie setzt die OMV umfassende Maßnahmen, um nachhaltiger, umweltschonender und energiesparender zu agieren. Eine davon ist die Installation von Photovoltaikanlagen auf OMV Tankstellen. 2020 hat man mit acht Pilotstationen begonnen. Seither baut die OMV Photovoltaikanlagen kontinuierlich weiter aus. Sie betreibt Photovoltaikanlagen bereits an 95 Tankstellen in ganz Österreich.

„Das Erreichen unserer Nachhaltigkeitsziele steht bei uns klar im Fokus. Die Photovoltaik-Offensive ist ein wichtiger Schritt, den wir nach erfolgreicher Testphase weiter ausrollen“, so Gernot Gollner, Leiter OMV Tankstellengeschäft Österreich. Die sich bereits im Einsatz befindenden Photovoltaikanlagen sind im Netzparallelbetrieb mit Überschusseinspeisung ausgestattet. Der generierte Sonnenstrom deckt einen hohen Anteil des Eigenverbrauchs der Tankstellen ab und entlastet damit das Stromnetz und die Umwelt.

Österreichweit mehr grüne Energie an OMV Tankstellen

Durch den Umstieg auf erneuerbare Energie aus Sonnenstrom, sparen die 95 OMV Tankstellen aktuell 1.019 Tonnen CO 2 pro Jahr. Die Bauteile der Photovoltaikanlagen an den OMV Tankstellen sind möglichst kompakt am Flug- und Gebäudedach angebracht, um eine hohe Wirkung zu erzielen. Durch die Installation der Photovoltaikanlagen liegt die jährliche Stromerzeugung bei über 4 Millionen kWh, mit einem Eigenverbrauchsanteil von rund 90 Prozent.

Zukunft liegt in Nachhaltigkeitsstrategien

Im Zuge der Photovoltaik-Offensive arbeitet die OMV eng mit den Green-Tech-Unternehmen „DAS Energy“ und „Selina-PV“ zusammen. „Wir nehmen unsere Verantwortung als Unternehmen ernst. Mit Investitionen wie diesen tragen wir zum Gesetzespaket 2030 bei, das als klares Ziel die hundertprozentige Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien vorsieht“, so Gollner abschließend.

Teilen mit: Twitter

Facebook

WhatsApp