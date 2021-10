OMV – EcoMotion Diesel für Großkunden

Der EcoMotion Diesel der OMV ist jetzt für Großkunden verfügbar. Was das ist? Der EcoMotion Diesel ist ein 100 % CO 2 -neutrales Dieselprodukt. Erstmals im österreichischen Markt. Er enthält bis zu 33% erneuerbare Komponenten.

Bestehend aus maximal 6,9 % FAME1 (Fettsäuremethylester) und zirka 26,1 % HVO2 (hydriertes Pflanzenöl). Die hohe Biokomponente und die CO 2 -Kompensation des verbleibenden Anteils machen den 100 % CO 2 -neutralen Diesel zum ersten dieser Art in Österreich. Der konventionelle CO 2 -Anteil des OMV EcoMotion Diesel wird durch die Unterstützung internationaler, anerkannter Projekte von ClimatePartner kompensiert. Mit 33 % erneuerbarem Anteil reduziert OMV EcoMotion Diesel zwischen 20 bis 25 % Treibhausgasemissionen im Vergleich zu rein fossil basiertem Diesel.

Sämtliche Arten von Dieselfahrzeugen kann man mit OMV EcoMotion Diesel betanken. Er ist von der OMV in Österreich vollständig entwickelt und produziert. Mit dem OMV EcoMotion Diesel bietet man Großkunden ein Gesamtpaket zur klimaneutralen Fortbewegung mit höchster Qualität.

„Mit der sukzessiven Erweiterung unseres Produktangebotes machen wir einen Schritt zur Reduktion der CO 2 -Intensität unserer Produkte. Wir leisten damit einen Beitrag zur CO 2 -neutralen Mobilität“, so Elena Skvortsova, OMV Vorständin Marketing & Trading. Im gesamten OMV Produktportfolio ist bis 2025 ein Anteil von mindestens 60% Erdgas und CO 2 -freier Produkte vorgesehen.

