OMV Elektromobilität – Laden zum Diskontpreis

OMV Elektromobilität – Laden zum Diskontpreis – Anlässlich des World EV Day am 9. September feiert OMV die erfolgreiche Entwicklung der Elektromobilität in Österreich. Mit der OMV EV Week von 9. bis 16. September lädt das Unternehmen alle E-Mobilisten ein, die Vorteile des wachsenden Ladenetzes zu attraktiven Konditionen zu erleben. Bereits heute stehen E-Autofahrer rund 300 High Power Charging – HPC – Ladepunkte zur Verfügung – bis Ende 2025 soll diese Zahl auf über 400 steigen. Parallel dazu betreibt OMV das derzeit einzige flächendeckende LKW-Schnellladenetz des Landes mit 400 Kilowatt Dauerleistung.

Zum World EV Day startet die OMV auch eine besondere Aktion. So von 9. bis 16. September laden OMV eMotion App-Nutzer an allen OMV Ladepunkten um 0,35 Eurocent brutto pro kWh – sowohl bereits registrierte User als auch neue App-Downloads profitieren von diesem Aktionspreis. Zusätzlich erhält man, die am World EV Day – 9. September – E-Ladestellen an den teilnehmenden OMV Tankstellen nutzen, einen gratis Viva Kaffee und können so gemeinsam den internationalen Tag der Elektromobilität feiern.

„Wir möchten unseren Kunden ermöglichen, ihr E-Fahrzeug mit dem bestmöglichen Komfort zu laden. Der World EV Day ist für uns die perfekte Gelegenheit, unser Engagement für die Elektromobilität zu zelebrieren und gleichzeitig allen E-Auto Besitzer mit der OMV EV Week ein besonderes Angebot zu ermöglichen“, so Michal Kubinec, Geschäftsführer von OMV Retail Österreich.

Schneller Netzausbau mit klaren Zielen

Seit dem Start des Ladeinfrastrukturprogramms im Jahr 2022 verfolgt OMV das Ziel, bis 2030 in Österreich, Rumänien, Slowakei und Ungarn insgesamt 5.000 High Power Charging (HPC) Ladepunkte zu errichten. Bereits drei Jahre nach Programmstart ist ein wichtiger Meilenstein erreicht – mehr als 300 Ladepunkte sind heute in Österreich in Betrieb, was den größten Zuwachs unter allen Marktteilnehmern bedeutet. Bis Ende 2025 soll diese Zahl auf über 400 ansteigen. Alle Ladepunkte verfügen über mindestens 250 kW Leistung.

Ergänzend zum bewährten Tankstellennetz erweitert OMV ihr Ladeangebot auch an ausgewählten hochfrequentierten Orten an denen Fahrzeuge ohnehin Zeit verbringen. Mit aktuell rund 20 sogenannten „Destination-Charging-Standorten“ – etwa bei Burger King Filialen, ARBÖ-Standorten sowie im Shoppingcenter Pado in Parndorf – kann man während alltäglicher Aktivitäten bequem das Fahrzeug laden. Weitere Standorte sind in Planung.

LKW-Schnellladen – Pionier im Güterverkehr

Auch im Bereich Schwerverkehr übernimmt OMV eine Vorreiterrolle. Das Unternehmen betreibt derzeit das einzige flächendeckende Netz für LKW-Schnellladen in Österreich. Die Ladepunkte sind mit einer Dauerleistung von 400 kW ausgestattet und gewährleisten diese selbst bei Außentemperaturen von bis zu 40 Grad Celsius – ermöglicht durch modernste, ölgekühlte Kabeltechnologie. Die Infrastruktur ist praxisnah konzipiert: So müssen LKW Fahrer ihre Zugmaschinen nicht absatteln, was wertvolle Zeit spart und den Betrieb effizienter macht.