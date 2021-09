OMV eröffnete Österreichs erste LNG-Tankstelle

Die OMV eröffnete in Himberg Österreichs erste LNG-Tankstelle. In der Rauchenwartherstraße 13a in 2325 Himberg. Es ist Österreichs erste LNG-Tankstelle für Busse und LKWs im Fernverkehr. LNG (Liquefied Natural Gas – verflüssigtes Erdgas) ist ein wettbewerbsfähiger Kraftstoff. Er bietet eine Alternative zu herkömmlichen Treibstoffen für LKW und Busse. „Die OMV gibt Gas – und das in jeder Hinsicht. Wir sind sehr stolz, die erste OMV LNG-Tankstelle in Österreich zu eröffnen. Wir sind Vorreiter bei alternativen Kraftstoffen. Und wir bieten unseren Kundinnen und Kunden auch höchste Versorgungssicherheit für LKWs und Busse im Fernverkehr an“, so Elena Skvortsova, OMV Vorstand Marketing & Trading.

LKWs und Busse können mit LNG Treibstoff über 1.200 Kilometer und mehr zurücklegen. Und das ist eindeutig effizienter als Diesel. Den ersten LNG-betriebenen LKW weihte die Österreichische Post im Rahmen der Eröffnung ein. „Wir freuen uns mit der OMV einen starken Partner gefunden zu haben und auch in Zukunft einiges gemeinsam zu bewegen“, so Peter Umundum, Post Vorstand Paket & Logistik.

Für die Errichtung in Himberg hat sich vor allem Ernst Wendl, Bürgermeister der Marktgemeinde Himberg eingesetzt: „Nur wenige Kilometer südlich von Wien haben wir hier einen weiteren Stützpunkt für zukunftsgerichtete Fortbewegung gesetzt.“ Die OMV betreibt das einzige Tankstellennetz Österreichs mit innovativer Technologie in den drei Bereichen Gas, Strom und Wasserstoff.

