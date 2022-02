OMV – Erste unbemannte OMV Tankstelle

Die OMV eröffnet mit BistroBox und UNIBox die erste unbemannte OMV Tankstelle Österreichs. Man startet ab sofort ein einzigartiges Pilotprojekt. Österreichs erste kontaktlose und komplett digitalisierte – unbemannte – Tankstelle. In Kooperation mit dem Start-up-Unternehmen BistroBox und der auf SB-Lebensmittelhandel spezialisierten UNIBox setzt die OMV das neue Konzept auf der bestehenden Tankstelle in der Lunzerstraße in Linz um. Und eröffnet diese neu als „OMV Fastlane“.

OMV Fastlane

Dank des neuen Selbstbedienungskonzepts ist es möglich, täglich rund um die Uhr zu tanken, etwas zu essen und gleichzeitig den Einkauf zu erledigen. Per Knopfdruck stehen mehr als 1.000 Lebensmittel und Produkte für den täglichen Bedarf zur Verfügung. Aber auch warme Snacks, ofenfrische Steinofenpizza, oder Coffee-to-go Der Tankvorgang und der gesamte Einkauf funktionieren kontaktlos und werden digital über Touchscreens und Apps abgewickelt. Bezahlung per Karte oder mit dem Smartphone.

„Seit über 30 Jahren bieten wir als OMV mehr als eine gewöhnliche Tankstelle. Wir sehen, dass unsere Rolle als Nahversorger für Menschen an Bedeutung gewinnt. Das betrifft insbesondere Regionen, deren Infrastruktur der Gastronomie oder des Lebensmittelhandels weniger stark ausgebaut ist. Mit unserer OMV Fastlane eröffnen wir schon heute die Tankstelle von morgen. Sie geht als Multi-Service-Hub auf die Kundenbedürfnisse ein. Und bietet noch mehr Flexibilität und Unabhängigkeit“, so Gernot Gollner, Leiter des OMV Tankstellengeschäfts in Österreich.

BistroBox und UNIBox

Für den Convenience-Bereich holt sich die OMV das erfolgreiche Konzept der 24h-Pizzeria vom Franchise-Unternehmen BistroBox an Bord. Mit der Erfahrung aus dem Betrieb von rund 40 weiteren Standorten in Österreich. „Wir bieten über 100 Produkte zum Sofortverzehr an”, erklärt BistroBox-Mitbegründer und Geschäftsführer Klaus Haberl. „Über ein Touch-Display können sich Kundinnen und Kunden in nur zwei Minuten eine ofenfrische Pizza backen. Dazu gibt es Snacks, Getränke, frisch gemahlenen Kaffee und Tabakwaren. Außerdem findet sich hier auch ein kleiner Sitz- und Stehbereich zum Verzehr der Produkte.”

Ein weiterer Kooperationspartner ist die zur oberösterreichischen Unimarkt-Gruppe gehörige UNIBox. Sie betreut den Lebensmittelbereich des Shops. „Per Registrierung über eine App erhalten Kundinnen und Kunden Zutritt zu diesem Teil des Geschäfts. Sie finden dort mit einer Auswahl an über 900 Produkten ein vielfältiges Sortiment für den täglichen Einkauf samt hochwertiger Bioprodukte. Und – speziell hier an der Tankstelle – natürlich auch verschiedene Kfz-Liquids”, so Andreas Haider, Eigentümer und Geschäftsführer der Unimarkt-Gruppe. „Wir sind der digitale Treiber im österreichischen Lebensmitteleinzelhandel. Und wir arbeiten laufend an neuen Ideen und Entwicklungen.“ Der Shop funktioniert vollständig kontaktlos. Das digitale Selbstbedienungskonzept ermöglicht durch einfaches Scannen der Artikel via Smartphone oder am Terminal, den kompletten Einkauf im Alleingang zu erledigen.

Neues Tankstellenkonzept

Mit der Linzer OMV Fastlane pilotiert die OMV in Österreich ein neues Tankstellenkonzept: „Wir wollen unser Fastlane Konzept auch bei weiteren Standorten testen. Bereits in den nächsten Monaten ist die Eröffnung einer weiteren OMV Fastlane Tankstelle gemeinsam mit BistroBox und UNIBox in Graz geplant“, so Gernot Gollner abschließend.

