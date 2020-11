OMV – Hand-Hygiene-Gel für unterwegs

Weil Kundengesundheit oberste Priorität ist, bringt OMV ein Hand-Hygiene-Gel für unterwegs. Es ist ab sofort an allen OMV-Tankstellen erhältlich. Denn Hygiene ist genauso wie das Einhalten eines Sicherheitsabstands die neue Normalität. Hände und berührte Oberflächen gründlich und regelmäßig zu reinigen, ist ständig Gesprächsthema. „Mit dem Launch des Hand Hygiene-Gels unter der OMV Eigenmarke unterstützen wir unsere Kunden, diese Sicherheit aufrecht zu erhalten. Das neue Hygiene-Gel ist an allen 210 Tankstellen in Österreich erhältlich“, so Wilfried Gepp, Leiter des Tankstellengeschäfts in Österreich.

OMV Hand-Hygiene-Gel – Schutz und Pflege

Genügend Abstand zu anderen Menschen und eine gründliche Handhygiene sind die wirksamsten Schutzmaßnahmen gegen Infektionen. Diese Maßnahmen unterstützt OMV mit dem Markteintritt des neuen Eigenprodukts. Es sorgt ganz ohne Wasser für die hygienische Reinigung und aktive Pflege der Hände. Einmal auftragen, das Hand Hygiene-Gel 30 Sekunden lang auf den Händen einreiben. Sanfter, frischer Duft und das enthaltene Glycerin zur Feuchtigkeitsversorgung der Haut sorgen für ein angenehmes Gefühl. Das praktische Verpackungsformats macht das OMV Hand-Hygiene-Gel zur besten Wahl. Für das Auto, die Handtasche, einfach immer unterwegs.

