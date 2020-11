OMV kooperiert mit mjam

Ab sofort kooperiert OMV mit mjam. An insgesamt 44 Standorten in Österreich bieten OMV Tankstellen gemeinsam mit der Essens-Bestellplattform mjam ein Bestellservice an. Für das Sortiment der VIVA-Shops und beliebte Gastro-Produkte. Übrigens das größte Angebot an Convenienbce-Bestellungen bei Tankstellen.

mjam Geschäftsführer Artur Schreiber: „Mit der OMV haben wir einen starken Partner. Die Kunden können sich auf ein großes Sortiment und eine schnelle Lieferung freuen. Und das auch am Sonntag.” Kunden bestellen bequem via mjam App oder auf www.mjam.at. Sie haben die Wahl zwischen der Lieferung durch die hauseigene mjam Fahrradflotte oder der direkten Abholung an den teilnehmenden OMV Tankstellen.

„Auf den vier Säulen Qualität, Frische, Ambiente und Service nehmen wir als OMV Tankstellen seit 30 Jahren eine wichtige Rolle als Nahversorger ein. Durch die Zusammenarbeit mit mjam erschließen wir unseren Kunden einen zusätzlichen bequemen Weg zu einer umfassenden Auswahl“, so Wilfried Gepp, Leiter des OMV Tankstellengeschäfts in Österreich.

OMV kooperiert mit mjam – Das Angebot



Das VIVA-Produkt-Angebot ist erfrischend vielfältig. Von frisch zubereiteten Weckerl, über österreichischen Top-Leberkäse, FAIRTRADE-Kaffeespezialitäten, Mehlspeisen bis zu frischem Gebäck heimischer Bäckereien. Dazu Shop-Artikel – Limonaden, Energydrinks, Wein, Bier, Knabbergebäck, Schokoladen, diverse Riegel. Oder Drogerie-Produkte und eine Auswahl österreichischer Lebensmitteln. Zur Feier des Starts der Kooperation entfällt zwischen 20. November und 16. Dezember 2020 die Liefergebühr.

