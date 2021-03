OMV – Neue Leitung Tankstellengeschäft

Seit Anfang März hat Gernot Gollner die neue Leitung beim OMV Tankstellengeschäft in Österreich übernommen. Er löst damit Wilfried Gepp ab. Der avanciert in einem neuen Unternehmenszweig der OMV zum Head of Petrochemical Sales.

Gernot Gollner ist seit 15 Jahren für die OMV tätig. Der gebürtige Oberösterreicher verantwortete das internationale Department für Shop und Gastro. In den letzten fünf Jahren war er als Leiter des Tankstellengeschäfts der OMV in der Slowakei verantwortlich. In seiner neuen Position, Leitung OMV Tankstellengeschäft, verantwortet Gollner das Kraftstoff-, Shop- und Gastrogeschäft von über 200 Standorten.

Das OMV Tankstellennetz ist seit den Anfängen im Jahr 1990 ein wichtiger Ankerpunkt für viele Menschen. Treibstoffe sorgen für die notwendige Mobilität. Und seit 1994 stehen die VIVA-Shops als Nahversorger mit hohen Qualitätsansprüchen zur Verfügung. Vor allem seit dem Ausbruch der Corona-Krise manifestiert die OMV Tag für Tag ihre Rolle in der Gewährleistung der Versorgungssicherheit in Österreich.

„Ich freue mich sehr auf meine neue Aufgabe,“ so Gollner, der die neue Leitung im OMV Tankstellengeschäfte verantwortet. „Wir befinden uns inmitten einer Energiewende und einem Wandel der Mobilität. Der sieht etwa Lösungen für E-Sharing oder alternative Antriebsquellen vor. Wir orientieren uns dabei an den veränderten Kundenbedürfnissen. Unsere Kompetenz in Shop und Gastro macht uns darüber hinaus zu einem wichtigen Nahversorger. Kombiniert mit unseren Zusatz-Services wie Bank- oder Postservice haben wir großes Potenzial. Um uns als Tankstelle der Zukunft zu einem Multi-Service-Hub zu entwickeln“.

Teilen mit: Twitter

Facebook

WhatsApp