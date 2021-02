OMV – „Too Good To Go“ gegen Lebensmittelverschwendung

Die OMV startet mit „Too Good to Go“ eine Initiative gegen Lebensmittelverschwendung. Und zwar in Kooperation mit einem heimischen Unternehmen. Denn weltweit wird ein Drittel aller Lebensmittel weggeworfen. In Österreich sind das laut Statistik des WWF jährlich über eine Million Tonnen.

„Durch die Kooperation mit der Initiative ‚Too Good To Go‘ wollen wir unseren Beitrag für mehr Bewusstsein im sorgsamen Umgang mit Lebensmitteln leisten“, so Wilfried Gepp, Leiter des OMV Tankstellengeschäfts. „Denn jedes weggeworfene Nahrungsmittel ist eines zu viel.“ Das Ziel der Plattform „Too Good To Go“ ist es, übriggebliebene Lebensmittel von unterschiedlichen Betrieben über die App zu vermitteln. Und sie damit vor dem Wegwerfen in den Restmüll zu bewahren. Georg Strasser, Country Manager von „Too Good To Go Österreich”: „Lebensmittelverschwendung ist eine der größten Herausforderung unserer Zeit. Ich freue mich über so viel Initiative.”

Win-Win für Umwelt und Konsumenten

Die OMV setzt seit Langem auf den nachhaltigen Umgang mit Lebensmitteln in der ganzen Herstellungskette. Und auf die Zusammenarbeit mit regionalen Produzentinnen und Produzenten.

„Mit der Unterstützung von „Too Good To Go“ gegen Lebensmittelverschwendung will die OMV ihren Beitrag zur Rettung von Lebensmitteln leisten. Und aufzeigen, wie wertvoll diese sind. Vor allem Frischeprodukte, wie unsere Weckerl. Die bereiten wir mehrmals täglich frisch in unseren VIVA Shops zu. Sie abends vor dem Wegwerfen zu bewahren, ist uns wichtig. Je mehr Mahlzeiten gerettet werden, umso stärker sinkt der ökologische Fußabdruck“, schließt Wilfried Gepp.

Die Umwelt zu schonen zahlt sich für Konsumentinnen und Konsumenten gleich doppelt aus. Denn es gibt „Überraschungssackerl“. Mit hochwertigen Produkten aus dem VIVA-Shop und Gastro-Sortiment. Zu einem Drittel des Originalpreises.. Man kann sie über die „Too Good To Go“-App reservieren und bezahlen. Und im Anschluss holen sie die Nutzerinnen und Nutzern während eines fix definierten Zeitfensters ab. Verfügbar sind die Überraschungssackerl an 37 OMV Standorten in Wien, Niederösterreich, Kärnten, Oberösterreich, Salzburg, Vorarlberg und der Steiermark.

