OMV unterstützt Einsatzkräfte

Durch den Ausbruch der weltweiten Corona-Krise herrschen momentan außergewöhnliche und besonders herausfordernde Zeiten. In den vergangenen Wochen haben Menschen in unterschiedlichsten Berufen bereits Großartiges vollbracht. Das ununterbrochene Engagement und der ständige Einsatz von Helferinnen und Helfern leisten einen wichtigen Beitrag für die Gesellschaft. Sie geben in dieser schwierigen Situation Halt und Sicherheit.

Die OMV startete Ende März gemeinsam mit Lieferanten und Tankstellen-Partnern eine Initiative, um den Helferinnen und Helfern von Rettung, Feuerwehr sowie Caritas und anderen Organisationen ein Zeichen der Dankbarkeit zu setzen: „Wir haben uns entschieden, Heldinnen und Helden dieser Zeit unsere Wertschätzung auszudrücken. Blaulicht-Organisationen erhalten kostenlos Getränke in unseren Viva-Shops an allen OMV-Tankstellen in ganz Österreich. Mit dieser Maßnahme möchten wir uns für die unermessliche Einsatzbereitschaft herzlich bei den Heldinnen und Helden des Landes bedanken“, so Wilfried Gepp, Leiter des Tankstellengeschäfts OMV Österreich.

Helferinnen und Helfer, die bei den OMV-Tankstellen österreichweit vorbeikommen, erhalten einmal täglich zum Auffüllen ihrer Energietanks ein Mineralwasser oder Erfrischungsgetränk von Partnerunternehmen. Ebenso können Einsatzkräfte aus den vielen OMV Viva Kaffeespezialitäten wählen.

Insgesamt 7.600 Gratisgetränke wurden österreichweit bereits ausgegeben. Die Aktion ist noch bis Ende der aktuellen Maßnahmen der Regierung (vorerst bis 13. April) gültig.

Zusätzlich zur Treibstoff-Spende der OMV in Höhe von einer Million Euro an das Rote Kreuz und die Caritas, möchte die OMV auch den Einsatzkräften des Landes direkt ein kleines Zeichen der Dankbarkeit auszudrücken.

