Onlinecars etabliert sich in Salzburg

Onlinecars etabliert sich in Salzburg – Der Gebrauchtwagenhändler zieht nach Eröffnung eine erste positive Bilanz. Als Österreichs größter markenunabhängiger Gebrauchtwagenhändler, ist seit einem Monat in Salzburg vertreten und blickt auf eine erfolgreiche Anfangsphase zurück. In der Alpenstraße betreibt das Unternehmen nach Lieboch bei Graz, Wien und Velden seine vierte Filiale. Nach den ersten Wochen fällt die Bilanz positiv aus. Das Angebot wird gut angenommen und der Standort Salzburg spielt auch langfristig eine wichtige Rolle.

Seit dem Start am 15. Mai 2026 wurde ein Teil des ehemaligen Leiner-Möbelhauses im Süden der Stadt zum Autohaus umfunktioniert und einige Dutzend Gebrauchtfahrzeuge ausgestellt. Das gesamte Angebot von über 1.000 Lagerfahrzeugen lässt sich online, sowie an Computerterminals in der Filiale einsehen. Auf Wunsch liefert Onlinecars einzelne Modelle von anderen Standorten nach Salzburg und ermöglicht so auch Probefahrten.

Harald Zöller, Prokurist von Onlinecars, zeigt sich zufrieden: „Onlinecars ist in Salzburg erfolgreich gestartet. Die Nachfrage zeigt, dass unser Angebot aus geprüften Gebrauchtwagen, großer Auswahl und persönlicher Beratung vor Ort sehr gut angenommen wird. Unser Fokus liegt darauf, Kunden in Salzburg langfristig einen einfachen Zugang zu über 1.000 lagernden Fahrzeugen zu ermöglichen.”

Ungeachtet der weiteren Entwicklungen um den aktuellen Standort, will Onlinecars langfristig in Salzburg präsent sein und verfolgt eine nachhaltige Expansionsstrategie.

Über Onlinecars Onlinecars ist ein markenunabhängiger Gebrauchtwagenhändler mit Sitz in Lieboch bei Graz, 2005 gegründet und seit 2022 Teil der französischen Aramis Group. Das Unternehmen bietet geprüfte Fahrzeuge mit 80-Punkte-Check, 360°-Fotodokumentation, 12 Monaten Safety- Garantie und 14-tägigem Rückgaberecht an.