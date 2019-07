Opel Combo Cargo 4×4 – Echter Offroader

Der Opel Combo Cargo 4×4, ein echter Offroader, ist das richtige Fahrzeug für Gewerbetreibende. Für die, die nach einem kompakten Van für alle Aufgaben suchen. Er bietet beste Lademöglichkeiten, vorbildlich wirtschaftliche Verbrauchs- und CO2-Werte. Und auch einen hochmodernen Allradantrieb – beste Traktionseigenschaften inklusive. Dank einer um bis zu 80 Millimeter erhöhten Bodenfreiheit verfügt der neue Combo Cargo 4×4 über echte Offroadqualitäten.

„Eco“-Frontantrieb & „Auto 4WD“-Modus

Combo Cargo-Fahrer können per Drehschalter am Instrumententräger zwischen zwei Fahrmodi wählen. „Eco“ und „Auto 4WD“. Im „Eco“-Betrieb bleibt der Allradantrieb ausgeschaltet. Der Combo Cargo läuft mit Frontantrieb, um Kraftstoffverbrauch und Emissionen zu senken sowie die Reifen zu schonen. Werden die Straßenverhältnisse rauer, kann man während der Fahrt in den „Auto 4WD“-Modus schalten. Die ViscoKupplung am Zentraldifferenzial verteilt das Drehmoment bei Bedarf entsprechend an die Hinterachse.

Auf noch schwierigerem Untergrund empfiehlt sich als Einstellung „R. Lock“. Dadurch wird die Hinterachse gesperrt. Ein optional erhältliches Sperrdifferenzial sorgt wieder für beste Traktion. Auch bei widrigsten Bodenverhältnissen. Der Allradler verbindet universellen Alltagsnutzen mit höchster Effizienz und niedrigen Betriebskosten. Dazu trägt auch der 96 kW/130 PS starke 1,5-Liter-Diesel bei (Kraftstoffverbrauch gemäß NEFZ1 kombiniert 5,4 l/100 km). Die Kraftübertragung erfolgt über ein modernes Sechsgang-Schaltgetriebe.

Praxisnutzen

Der Combo Cargo 4×4 glänzt mit Bestwerten in Sachen Ladelänge und Nutzlast. In ihm lassen sich bis zu 880 Kilogramm schwere und bis zu 3,44 Meter lange Gegenstände verstauen. Die clever gestaltete Ladefläche ist zwischen den Radhäusern breit genug, um zwei Europaletten quer verladen zu können. Zum Portfolio bei den Assistenzsystemen zählen etwa der automatische Geschwindigkeits-Assistent, Müdigkeitserkennung. Außerdem Frontkollisionswarner mit automatischer Gefahrenbremsung und Fußgängererkennung, Toter-Winkel-Warner und Head-Up-Display.

Der Combo Cargo 4×4 lässt sich künftig mit der permanenten Rückfahrkamera3 ausstatten. Die Rundum-Sicht verbessert die damit verbundene zweite Kamera im Beifahrer-Außenspiegel, sodass der an der Fahrzeugseite oft typische Tote Winkel für den Combo Cargo-Fahrer so gut wie aufgelöst wird.

