Opel Combo kann auch Allrad

Opel bietet den Combo Cargo auf Wunsch jetzt auch mit Allradantrieb an. Den Umbau übernimmt der 4×4-Spezialist Dangel. Der Vierradantrieb steht für beide Fahrzeuglängen zur Verfügung und schaltet sich automatisch zu, wenn das System Schlupf an der Vorderachse erkennt. Dann liefert die elektrische Hinterachse zusätzliches Drehmoment für die Traktion. Der Opel Combo 4×4 ist außerdem mit speziellen Schutzblechen am Unterboden ausgestattet und verfügt über neun Zentimeter mehr Bodenfreiheit.

Als Motor kommt der 130 PS/96 kW starke Turbodiesel zum Einsatz, der mit einer Acht-Gang-Automatik verknüpft ist. Der Combo 4×4 verfügt über einen autarken 48-Volt-Batteriepack mit 4,8 kWh Kapazität. Das System ermöglicht zwei wählbare Modi mit unterschiedlichen Drehmomenten der Hinterachse. Preise nennt der Opel-Umbaupartner Dangel auf Anfrage.