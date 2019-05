Opel Corsa – Auf ins Elektrozeitalter

Angekündigt war es bereits, jetzt gibt es erste Details. Der neue Opel Corsa bricht auf ins Elektrozeitalter. Der Corsa-e wird 100 kW/136 PS und eine Reichweite von zirka 330 Kilometer (WLTP) haben. Er liefert ein Drehmoment von 260 Newtonmetern und erledigt den 0-100 km/h-Sprint in 8,1 Sekunden. Innerhalb von 30 Minuten kann man per Schnellladung die 50-kWh-Batterien zu 80 Prozent wieder aufladen. Es gibt die drei Fahrstufen Normal, Eco und Sport. Der Sport-Modus verändert das Ansprechverhalten. Er steigert die Fahrdynamik, verringert aber auch die Reichweite. Sie ist in der Fahrstufe Eco am höchsten.

Die neue Generation

Der Corsa der Generation 6 ist 4,06 Meter lang und knapp fünf Zentimeter flacher als das derzeitige Modell. Der Fahrer sitzt in Zukunft 28 Millimeter tiefer. Vom niedrigen Schwerpunkt profitiert das Fahrverhalten. Optional gibt es ein volldigitales Cockpit und Ledersitze.

Erstmals im Kleinwagensegment verfügbar ist das adaptive, blendfreie Intellilux-LED-Matrix-Licht. Die LED-Elemente sind von einer hochauflösenden Frontkamera neuester Generation gesteuert. Der Lichtstrahl passt sich automatisch der jeweiligen Verkehrssituation und Umgebung an. Der Verkehrsschildassistent erkennt dank neuer Hightech-Kamera mehr Informationen. So zum Beispiel dynamische LED-Anzeigen. Darüber hinaus werden die im Navigationssystem gespeicherten Geschwindigkeitsbegrenzungen im Display angezeigt.

Premiere feiern auch eine radargestützte adaptive Geschwindigkeitsregelung sowie der sensorgesteuerte Flankenschutz. Dazu kommen Systeme wie der Tote-Winkel-Warner und unterschiedliche Einparkhilfen. Das Infotainment-Angebot umfasst das Multimedia Navi mit Sieben-Zoll- sowie das Multimedia Navi Pro mit Zehn-Zoll-Farb-Touchscreen. Inklusive Telematikservice. Debüt der neuen Corsa-Generation: auf der IAA im September.

Teilen mit: Twitter

Facebook

WhatsApp