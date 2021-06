Opel Corsa-e Rally – Erster Härtetest

Ein erster Härtetest erwartete den Opel Corsa-e Rally bei der Rallye du Touquet. Das war der Auftakt der französischen Asphalt-Meisterschaft. Testpilot Marijan Griebel und sein Beifahrer Tobias Braun fuhren als Vorausfahrzeug vor dem Feld der mehr als 200 Teilnehmer über die insgesamt elf Wertungsprüfungen.

Für den Opel Corsa-e Rally waren die 131 WP-Kilometer ein erster Härtetest vor dem Start des weltweit ersten vollelektrischen Rallye-Markenpokals. 14 Autos mit Teams auf fünf Nationen gehen am zweiten Juni-Wochenende erstmals beim ADAC-e-Rally-Cup an den Start. Das Rennen läuft im Rahmen der Rallye Stemweder Berg.

Den Premierenauftritt des Elektroautos rundete der Klassensieg des neuen Corsa Rally4 in der RC4-Kategorie ab. Das französische Privatteam Stéphane Lefebvre/Gilles De Turckheim setzte sich am Ende mit 15,2 Sekunden Vorsprung durch. Und feierte damit den ersten Klassensieg für das neue Kundensport-Fahrzeug von Opel in Frankreich.

