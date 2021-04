Opel Corsa-e Rally – Mit Sound-System

Wenn im Mai der ADAC Opel e-Rally Cup startet, sind die Opel Corsa-e Rally mit eigenem Sound-System unterwegs. Der ist der erste elektrische Rallye-Markenpokal der Welt. Dazu gehört der richtige Sound für die schnellen Stromer. Denn der Deutsche Motor Sport Bund (DMSB) schreibt vor, dass ein Rallyefahrzeug auf einer Wertungsprüfung akustisch wahrnehmbar sein muss. Zur Gewährleistung der Sicherheit von Zuschauern und Streckenpersonal. Deshalb haben die Opel-Ingenieure dem Corsa-e Rally ein eigenständiges Soundsystem verpasst.

Aber es fehlten zum Thema Stromer im Rallyesport noch jegliche Erfahrungswerte. Etwa mit leistungsfähiger und robuster Hardware. Damit ein E-Rallyefahrzeug gut zu hören ist, müssen die Lautsprecher außen montiert sein. Da sind sie Erschütterungen, Staub und Feuchtigkeit voll ausgesetzt.

Fündig wurde man beim Marine-Zubehör. Vorne und hinten arbeiten am Opel Corsa-e Rally Sound System jetzt je zwei spritzwassergeschützte Lautsprecher mit einer Leistungsaufnahme von bis zu 400 Watt. Die versorgt ein Verstärker, der seine Signale von einem eigenen Steuergerät erhält. Diese Blackbox operiert mit einer eigenen Software, die die Fahrzeugdaten umsetzt. Das System arbeitet nicht geschwindigkeits-, sondern drehzahlabhängig. Das macht auch durchdrehende Antriebsräder hörbar.

Die Lautstärke ist in zwei Leistungsstufen regelbar. Bei Fahrten auf der Verbindungsetappe – auf öffentlichen Straßen, kommt ein leiser Modus zum Einsatz. Erst auf der Wertungsprüfung geht die Lautstärke voll ab. „Wir wollten nicht einfach das Geräusch eines Verbrennungsmotors simulieren, sondern einen eigenständigen Elektrosound kreieren“, so Opel Motorsport Direktor Jörg Schrott. „Wir sind überzeugt, dass der Sound auch bei den Fans an den Wertungsprüfungen Emotionen wecken wird.“

Teilen mit: Twitter

Facebook

WhatsApp