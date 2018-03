GSi in klein: Opel Corsa GSi

Dem Insignia GSi folgt jetzt der Corsa GSi

Was der Opel Insignia GSi in der Mittelklasse bereits unter Beweis stellt, wird der Opel Corsa GSi bald auch bei den Kleinwagen sein: ein präzis agierendes Sportgerät, das mit seinem auf der Nürburgring-Nordschleife abgestimmten Sportfahrwerk zum Kurvenkünstler wird. Das äußere Erscheinungsbild stellt klar: maximale Querbeschleunigung und deren Beherrschung ist wichtiger als Leistung. Der GSI macht auch im Alltag eine gute Figur.

Lufteinlässe, Heckspoiler und großer Grill

Der Dreitürer zeigt seinen Charakter mit großen Lufteinlässen, stark ausgeformter Motorhaube, prominentem Heckspoiler und Seitenschwellern. Vorn blickt man in das freche Corsa GSi-Gesicht mit großem Wabengrill und vom zentralen Opel-Blitz ausgehenden Spangen sowie Außenspiegel-Gehäusen in Carbon-Rennoptik. Die großen chromumrandeten Designelemente sowie die ebenfalls schwarze Querleiste in der Motorhaube unterstützen den sportlichen Eindruck. Der Heckspoiler an der Dachkante sorgt für zusätzlichen Abtrieb. Das verchromte Endrohr wird von einer Heckschürzen-Lippe in Wagenfarbe umrahmt.

Auch innen fehlt ambitionierten Fahrern nichts

Sport-Feeling auch im Innenraum: Der Corsa GSi-Pilot nimmt auf dem optionalen Recaro-Performancesitz Platz, die eine Hand am Sport-Lederlenkrad, die andere am Leder-Schaltknauf. Die Aluminium-Sportpedale vermitteln Präzision. Fürs dazu passende Fahrverhalten sorgt das aus dem OPC bekannte Sportfahrwerk samt Lenkung und Bremsen mit roten Sätteln. Dabei muss auch der Sportfahrer nicht auf Konnektivität verzichten: Auf Wunsch ist das „Intelli-Link“ mit an Bord – und damit die Smartphone-Welt von Apple iOS- und Android-Geräten. (ampnet/Sm)