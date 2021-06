Opel Corsa im „Irmscher-Look“

Die Designstudie des Opel-Tuners zeigt beim Opel Corsa im „Irmscher-Look“ was noch so alles machbar wäre. Als Inspiration für den Irmscher Opel Corsa iRC dienen die Fahrzeuge der Rallye-Weltmeisterschaft. Die Front fällt breiter aus und ist mit Luftöffnungen bestückt. Der Kühlergrill ist im Irmscher-typischen Wabendesign gestaltet. Die Seitenaufsatzteile ziehen sich über die gesamte Fahrzeuglänge. Sie münden in der Verbreiterung der Heckpartie. Dort finden sich eine markante Schürze und ein üppiger Dachspoiler. Als Leistung peilt Irmscher 200 PS an. Die bisherige, bereits angebotene Leistungsgrenze liegt bei 150 PS. Ob Irmscher den iRC in einer Kleinserie realisiert, ist aber noch offen.

Seit Marktstart ist bei Irmscher aber ein umfangreiches Individualisierungsprogramm für den Corsa verfügbar. Der Opel Corsa ist also auch abseits der iRC-Designstudie im „Irmscher-Look“ zu haben. So gibt es einen Bodykit, Tieferlegung, Leistungssteigerungen um bis zu 25 PS. Außerdem Räder bis zu 18 Zoll, die modifiziert auch am iRC zu sehen sind.

