Opel Corsa mit Vizor-Markengesicht

Der Opel Corsa kommt im Herbst nach umfangreicher Modellpflege mit Vizor-Markengesicht. Außerdem ist der neue Jahrgang auch am zentral an der Heckklappe platzierten Namenszug zu erkennen. Der Kleinwagen-Beststeller in Deutschland fährt zudem mit neuen Elektro- sowie Hybridantrieben vor.

So soll der Corsa Electric auf Wunsch auch mit einem stärkeren Motor mit 115 kW/156 PS sowie einer auf rund 400 Kilometer gestiegenen Reichweite erhältlich sein. Auf Wunsch gibt es ein volldigitales Cockpit mit neuem Infotainment und bis zu zehn Zoll großem Farb-Touchscreen. Das blendfreie Intellilux-LED-Matrixlicht ist durch nun 14 Elemente noch präziser.

Als erster Opel erhält der Corsa mit der Modellüberarbeitung ein 48-Volt-Hybridsystem. Die 74 kW/100 PS und 100 kW/136 PS starken Motoren sind an ein neues Doppelkupplungsgetriebe gekoppelt. (aum)

