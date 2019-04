Opel Corsa neu – Mit Leichtbau unter 1.000 Kilo

Der Opel Corsa neu wiegt dank Leichtbau unter 1.000 Kilo. Die nächste Corsa-Generation basiert auf einer komplett neuen Leichtbaukonstruktion. Die Basis für eine deutliche Effizienzsteigerung. Noch heuer wird der neue Corsa Premiere feiern. Egal ob mit Benzin- und Dieselmotoren oder erstmals rein elektrisch. Jeder neue Corsa profitiert von seinem geringen Gewicht. Die Fahrdynamik steigt, der Verbrauch sinkt. Die leichteste Variante unterbietet sogar die magische Tausend-Kilo-Marke. Der Fünftürer (ohne Fahrer) wiegt lediglich 980 Kilogramm. Das Modell ist im Vergleich zum Vorgänger stolze 108 Kilogramm leichter. Eine Einsparung von rund zehn Prozent. Und das bei vergleichbarem Längenmaß von 4,06 Metern. Eine Gewichtsreduzierung bei ähnlichen Abmessungen ist gerade bei einem Kleinwagen ein außerordentlicher Entwicklungserfolg. Die Kunden profitieren unmittelbar davon.

Zahlreiche Leichtbaumaßnahmen

Der gezielte Einsatz verschiedener Stahlsorten und Verbindungsmethoden sorgt für die massive Gewichtsreduzierung. Dazu zählt die konsequente Verwendung hochfester und ultrahochfester Leichtbaustähle. Außerdem die Lastpfad-, Knoten-, Struktur- und Formoptimierung. Die Rohkarosserie des Neuen bringt verglichen mit dem Vorgänger rund 40 Kilogramm weniger auf die Waage. Die neue Corsa-Generation baut auf der neuen Multi-Energy-Plattform für Klein- und Kompaktwagen auf. Sie ermöglicht unterschiedliche Antriebskonzepte. Der Kunde hat die Wahl zwischen Verbrennungsmotoren und dem rein elektrischem Antrieb.

Darüber hinaus tragen die extraleichten Vollaluminium-Motoren und Optimierungen an Vorder- und Hinterachse zum niedrigen Gesamtgewicht bei. Die kompakten Dreizylinder-Benziner wiegen rund 15 Kilogramm weniger als die Vorgängergeneration. Besonders außergewöhnlich im Kleinwagensegment: die hochwertige Aluminiumhaube. Obwohl deutlich länger, spart sie 2,4 Kilogramm im Vergleich mit der Stahlhaube ein. Auch bei den Sitzen konnte abgespeckt werden. Die optimierte Sitzstruktur spart insgesamt zehn Kilogramm ein. Zum Feintuning gehört auch die Verwendung leichterer Isolationsstoffe. Die Summe dieser Maßnahmen führt zur Gewichtsreduzierung. In Kombination mit der Aerodynamik und den effizienten Antrieben sinkt Spritverbrauch und damit der CO 2 -Ausstoß.

