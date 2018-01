Opel Crossland X – Jede Menge Zubehör

Opel Crossland X – Jede Menge Zubehör. Opel bietet für den Crossland X jede Menge Originalzubehör an, mit dem sich das Crossover-Modell weiter verfeinern und den persönlichen Bedürfnissen anpassen lässt. Die Auswahl reicht von Transport- und Trägerlösungen über Komfort-, Sicherheits- und Schutzsystemen bis hin zur erweiterten Infotainmentausstattung. Dazu kommen Original-Winterkompletträder und Schneeketten sowie Design- und OPC-Line-Elemente.

Zum Styling-Zubehör gehören beispielsweise Einstiegsleisten im Aluminium-Look mit LED-beleuchtetem Opel-Schriftzug genauso wie die OPC-Line-Edelstahlaufsätze für Pedale. Die mit einer Oberplatte aus Edelstahl und rutschhemmenden Gumminoppen für den Crossland X maßgeschneiderten Aluminium-Trittbretter schaffen einen leichteren Zugang zu Dachträgern und Dachträgeraufsätzen.

Zudem unterstreichen sie den Charakter des Modells. Auch schwarze Schmutzfänger sind montierbar. Sie schützen den Lack des Crossland X effektiv vor Schlamm, Streusalz, Rollsplitt oder Schnee.

Für den Kofferraum bietet Opel eine Ablageschale mit Antirutschbeschichtung und Umrandung an, für die Sitzplätze gibt es Passform-Gummifußmatten. Opel bietet darüber hinaus zahlreiche Flex-Connect-Lösungen für den Innenraum an. Sie lassen sich flexibel am Basisträger, der an den Kopfstützen der Vordersitze montiert wird, anbringen und auch leicht wieder abnehmen. Zu den verfügbaren Aufsätzen gehören etwa Tablet-Halterungen, Haken und ein Kleiderbügel.

Für den Transport von Haustieren oder schweren Gegenständen findet sich im Zubehörprogramm von Opel ein Laderaumgitter. Ein Gepäcknetz ist ebenfalls erhältlich.

Mit dem Aluminium-Basisträger und Trägersystemen von Thule für Skier und Snowboards sowie Dachboxen kann die Transportkapazität des Crossland X erweitert werden. Ebenfalls im Angebot bei Opel sind Kindersitze.