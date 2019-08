Opel Crossland X mit Automatikgetriebe

Der Opel Crossland X ist auf Wunsch ab sofort auch als Benziner mit einem Sechsstufen-Automatikgetriebe ausgestattet. Opel präsentiert den Crossland X mit einem 1,2-Liter-Turbo-Benzinmotor und dem neu verfügbaren Getriebe bei der IAA (12.-22. 9.).

Durch die Neuerungen beschleunigt er in 10,2 Sekunden auf Tempo 100 km/h. Er erreicht eine Höchstgeschwindigkeit von 198 km/h. Das maximale Drehmoment von 230 Newtonmetern liegt ab 1.750 Umdrehungen in der Minute an. Das Automatikgetriebe ist sowohl für den 130-PS-Benziner als auch für den 120-PS-Diesel verfügbar.

