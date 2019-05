Opel-Fans treffen sich in Oschersleben

Beim 24. Opel-Fantreffen vom 23. Bis 26. Mai trifft sich die Fangemeinde in der Motorsport Arena Oschersleben. Unter dem Motto „Opelsleben XXIV – Back to the Roots“ feiert das weltgrößte Opel-Fantreffen 120 Jahre Automobilbau der Traditionsmarke Opel.

Neben vielen historischen Ausstellungsfahrzeugen dürfen sich Fans auch auf zwei exklusive Opel-Neuvorstellungen freuen. Die Deutschlandpremiere des neuen Zafira Life und die Weltpremiere eines aufregenden, noch geheimen Opel-Showcars. Selbstverständlich ist auch wieder Prominenz vor Ort. Die deutschen Rennlegenden Joachim „Jockel“ Winkelhock und Volker Strycek mischen sich unter die Fans.

Das Programm kann sich auch sehen lassen. Drift-Action, Funcar-Contest, dazu 1/8‑Meilen-Rennen und eine Ausstellung von Opel-Oldtimern im Fahrerlager. Nur einige der vielen Events. Opel bietet auch geführte Fahrten mit den sportlichen OPC- und GSi-Modellen an. Außerdem Taxifahrten im Renntourenwagen auf der Rennstrecke.

Teilen mit: Twitter

Facebook

WhatsApp