Opel Grandland X – Der Angreifer im SUV-Segment

Opel Grandland X – Der Angreifer im SUV-Segment. Moderne Linien, cooler Offroad-Look und typische SUV-Qualitäten , dazu zahlreiche Top-Technologien, viel Platz und Komfort für bis zu fünf Passagiere sowie ein mit fünf Sternen von Euro NCAP bewertetes Sicherheitskonzept – das ist der Opel Grandland X. Ein echter Angreifer im boomenden SUV-Segment. So tritt der Grandland X als drittes Mitglied der X-Familie von Opel (nach Mokka X und Crossland X) an und wird höchsten Ansprüchen gerecht.

Neuer Spitzen- Turbodiesel

Dafür sorgt unter der Motorhaube der 130 kW/177 PS starke 2.0 Spitzen-Turbodiesel (Kraftstoffverbrauch im NEFZ kombiniert 4,8‑4,9 l/100 km, 126-128 g/km CO 2 ) in Kombination mit der neuen, besonders effizienten Achtstufen-Automatik.

Top-Komfort verspricht zudem die Premium-Ausstattungslinie „Ultimate“. Hier sind ab 35.150 Euro (Aktionspreis) neben Hightech-Featuers wie dem Frontkollisionswarner mit automatischer Gefahrenbremsung und Fußgängererkennung weitere hochmoderne Technologien wie das adaptive AFL LED-Fahrlicht und der automatische Parkassistent mit Parkpilot für Front und Heck samt 360-Grad-Kamera serienmäßig mit an Bord.

Den Komfort steigern von der „Aktion Gesunder Rücken e.V.“ zertifizierte Premium-Ergonomie-Sitze für Fahrer und Beifahrer, Lederausstattung sowie die Sitzheizung für Fahrer, Beifahrer und die Passagiere auf den äußeren Fondplätzen. Top-Infotainment und ‑Vernetzung garantiert das Apple CarPlay sowie Android Auto kompatible Navi 5.0 IntelliLink mit acht Zoll großem Farb-Touchscreen; geeignete Smartphones lassen sich ganz einfach kabellos via Wireless Charging aufladen. Für Klanggenuss sorgt das ebenfalls bei Ultimate serienmäßige Denon-Premium-Sound-System. Die Auswahl an Hörfunkprogrammen erhöht der digitale Radioempfang DAB+.

Dazu kommt ein kraftvolles, dynamisches Design, denn das neue Kompakt-SUV von Opel ist ein überaus athletischer Hingucker – erst recht mit der optionalen Zweifarb-Lackierung.

Sicherer Fahrspass

Verantwortlich dafür ist unter anderem die optional erhältliche elektronische Traktionskontrolle IntelliGrip, die für besten Grip in verschiedenen Fahrsituationen sorgt. Dabei kann der Fahrer aus fünf Modi wählen. Das System passt dann die Kraftverteilung an die Vorderräder an und lässt gegebenenfalls Schlupf zu. Damit sind beste Traktion und stabiles Fahrverhalten gewährleistet, egal ob man auf Schnee, Matsch, Sand oder regennasser Fahrbahn unterwegs ist.

Darüber hinaus verfügt der Grandland X über ein erstklassiges Portfolio an hochmodernen Assistenzsystemen, das die Fahrt entspannter macht. Frontkollisionswarner sowie Fußgängererkennung, Müdigkeitsalarm, automatischer Parkassistent und 360-Grad-Kamera, um nur einige zu nennen.

Motoren

Der 2,0 Spitzen-Diesel mit 130 kW/177 PS, 400 Nm Drehmoment und 214 km/h Spitze.

Weiters: Der 1,6-Liter-Diesel mit 88 kW/120 PS stellt ab 1.750 min-1 300 Newtonmeter Drehmoment zur Verfügung (Kraftstoffverbrauch im NEFZ kombiniert 4,0-4,6 l/100 km, 104-118 g/km CO 2 ).

Der 1.2 Vollaluminium-Benzindirekteinspritzer mit Turbo entwickelt 96 kW/130 PS und generiert ein Drehmoment von kräftigen 230 Newtonmeter ebenfalls bei 1.750 min-1 (Kraftstoffverbrauch im NEFZ kombiniert 5,1-5,5 l/100 km, 117-127 g/km CO 2 ).

Neben dynamischen Fahrleistungen tragen auch das elegante Styling, der hochwertig verarbeitete und komfortable Innenraum sowie die umfassende Infotainment-Technologie zur Wohlfühl-Atmosphäre bei.

Bestens vernetzt sind Grandland X-Fahrer und ‑Passagiere in typischer Opel-Manier mit der jüngsten Generation von Android Auto und Apple CarPlay kompatiblen IntelliLink-Systemen und dem persönlichen Online- und Service-Assistenten OnStar inklusive WLAN-Hotspot.