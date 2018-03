Opel Grandland X mit IntelliGrip – Beste Traktion auf allen Wegen

Opel Grandland X mit IntelliGrip – Beste Traktion auf allen Wegen. Die Fans von kompakten SUV schätzen Sportlichkeit, Stil, Funktionalität und eine gewisse Geländegängigkeit. Beim Opel Grandland X kommt die optional erhältliche vollelektronische Traktionskontrolle IntelliGrip dazu. Sie sorgt dafür, dass das Auto zu jeder Zeit und auf jedem Untergrund stabil und verlässlich reagiert.

IntelliGrip lässt sich ganz einfach steuern: Der Fahrer wählt über einen in der Mittelkonsole positionierten Drehregler den gewünschten Modus aus fünf unterschiedlichen Einstellungen aus, und schon kann die Fahrt losgehen – wahlweise im Normalmodus, auf Schnee, Matsch, Sand oder mit ausgeschaltetem ESP. Die Elektronik des vorderradangetriebenen Grandland X passt die Kraftverteilung und die ESP-Regelung sofort an den gewählten Fahrmodus an und stellt so den bestmöglichen Kontakt zur Fahrbahn sicher.

IntelliGrip wird mit allen Motorisierungen und Getriebevarianten als Option „Grip & Go“ in den Ausstattungslinien Edition, Dynamic und INNOVATION angeboten. Dazu gehören Fünfspeichen-Leichtmetallräder in der Größe 7,5 J x 18 mit Reifen der Dimension 225/55 R18.