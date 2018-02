Opel Insignia Country Tourer – Der Traktionsmeister mit Hightech-Allrad

Opel Insignia Country Tourer – Der Traktionsmeister mit Hightech-Allrad. Wer auf Schnee und Eis Spaß haben will, braucht nur eins: den Opel Insignia Country Tourer samt innovativem Twinster-Allradantrieb mit Torque Vectoring. Dann klappt’s auch sicher auf eisigem Untergrund im tief verschneiten Thomatal. Hier finden auf 1.200 Metern Höhe die Winter-Trainings von Opel statt, wo nicht nur Bremsen und Beschleunigen, das Herausfinden der Haftungsgrenze oder das Beherrschen extremer Fahrzustände auf dem Programm stehen, sondern vor allem der Fahrspaß regiert. Möglich macht das die Flaggschiff-Baureihe von Opel, allen voran der Experte für gepflegte Countrytouren – der Opel Insignia Country Tourer.

Das Geheimnis für ungebremsten Fahrspaß steckt unter dem Blechkleid: der Twinster-Allradantrieb mit Torque Vectoring. „Die extrem gute Kurvenstabilität und Spurtreue sogar unter extremen Fahrbahnbedingungen, das zeichnet das modernste Allradsystem von Opel aus“, sagt Andreas Holl, Leiter Opel-Entwicklung für Kontrollsysteme und Allradantriebe. In dem innovativen System steckt Hightech pur: Zwei Lamellenkupplungen an der Hinterachse ersetzen beim Twinster-Antrieb mit Torque Vectoring ein konventionelles Differenzial. Die Kraft wird zu jedem Zeitpunkt perfekt dosiert weitergegeben.

Mit dieser Technik an Bord lenkt der Insignia Country Tourer agiler und präziser in Kurven ein, bietet beste Seitenführung für maximale Stabilität und glänzt mit vorbildlicher Traktion auf jedem Untergrund – selbst auf Eis und Schnee. So wandert in der Regel der höhere Kraftanteil zum kurvenäußeren Rad, das Fahrzeug stabilisiert sich und bleibt für den Fahrer in jeder Situation einfacher lenkbar. Torque Vectoring bedeutet somit stets einen Gewinn an aktiver Sicherheit.

Für komfortbewusste Gleiter und sportlich versierte Fahrer

Die Basis für das optimale, situationsgerechte Fahrverhalten bildet das FlexRide-Fahrwerk. Es adaptiert Stoßdämpfer, Lenkung, Gaspedalkennlinie und Schaltpunkte (bei Automatik) eigenständig oder anhand der vom Fahrer wählbaren Modi Tour und Sport. Je nach Modus reagieren Lenkung und Gasannahme direkter oder sanfter und das elektrische Stabilitätsprogramm ESP greift früher oder später regulierend ein.

Wer es also mit eingeschaltetem ESP und Allradantrieb gern etwas sportlicher mag, wählt bei den Fahrwerks- und Antriebseinstellungen die „Sport“-Taste. In diesem Modus erlauben die Systeme stärkere Bewegungen um die Fahrzeughochachse (niedrige Gierdämpfungsrate) und fördern damit zusätzlich den agilen Charakter des Insignia Country Tourer. Wer hingegen lieber komfortabel dahingleiten möchte, drückt auf den „Tour“-Modus. Die zentrale „Drive Mode Control“-Software ist dabei das Herz des adaptiven Fahrwerks. Sie wertet permanent alle Sensoren sowie Einstellungen aus und erkennt den individuellen Fahrstil.