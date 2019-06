Opel – Klassikertreffen in Rüsselsheim

Opel feiert beim 19. Klassikertreffen an den Opelvillen in Rüsselsheim. 120 Jahre Opel Automobilbau und Opel Motorsport Special. Am 30. Juni. Highlights aus 120 Jahren Automobilproduktion bis heute. Das und noch viel mehr dürfen die Besucher des 19. Klassikertreffens rund um die Opelvillen erwarten. Es findet wieder die größte eintägige Oldtimerveranstaltung Deutschlands mit 30.000 erwarteten Gästen in Rüsselsheim statt. Rund 3.000 Oldtimer-Besitzer zeigen markenübergreifend ihre historischen Modelle bis Baujahr 1989. Von automobilen Raritäten über Traktoren bis hin zu Motor- und Fahrrädern. Organisiert wird das Treffen traditionell von der Stadt Rüsselsheim in Kooperation mit Opel.

Opel präsentiert zum Jubiläum „120 Jahre Opel-Automobilbau“ Klassiker aus vielen Jahrzehnten. Angefangen beim Opel Patentmotorwagen „System Lutzmann“ aus 1899 über Doktorwagen und Laubfrosch bis hin zur K-A-D B-Reihe. Bestehend aus Kapitän, Admiral und Diplomat. Bis hin zu den aktuellen Modellen und zum neuen Corsa-e. Weitere Highlights: ein „Opel Motorsport Special“ mit „40 Jahren Opel Cup“ – und damit Opel-Nachwuchsförderung im Motorsport. Außerdem „40 Jahren Rallye-Europameister“. Die Europameister von 1979, Jochi Kleint und Gunter Wanger, fahren mit ihrem Sieg-Ascona beim Klassikertreffen vor. Ebenso wenig fehlen darf natürlich auch Opel-Markenbotschafter und Motorsport-Ass Jockel Winkelhock. Außerdem sind heuer alle Opel Cup-Gewinner von 1979-1989 sowie zahlreiche Cup-Teilnehmer von damals mit dabei. Darüber hinaus gibt es ein buntes Programm. Mit Livemusik unterschiedlicher Bands sowie jede Menge Unterhaltung für Groß und Klein.

