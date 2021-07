Opel komplett auf Strom

Opel stellt zukünftig komplett auf Strom um, man will sich zu einer reinen Elektromarke entwickeln. Bis 2028 soll es in Europa nur mehr batterie- elektrische Modelle geben. Außerdem steigt Opel – rein elektrisch – in den weltgrößten Automobilmarkt China ein.

Darüber hinaus feiert der legendäre Manta ein Comeback als reines Elektroauto. Eine Skizze zeigt den Manta-e als futuristisch gestylten hochbeinigen Crossover. Bei der Vorstellung des Opel Manta GSe ElektroMOD hat man viel positives Feedback erhalten. Bis Mitte des Jahrzehnts will Opel den neuen Manta in Serie bringen. Rein elektrisch.

Opel befindet sich mitten in einer großen Elektrifizierungsoffensive, komplett auf Strom. Noch heuer bietet die Marke neun elektrifizierte Modelle an. Bis 2024 werden alle Modelle auch in elektrifizierter Ausführung erhältlich sein.

Der neue Astra dürfte somit die letzte Neuentwicklung mit Verbrennungsmotor für Europa sein. Er kommt aber noch nicht als reines BEV. Es gibt ihn aber als Hybrid.

