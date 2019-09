Opel – Lohscheller ist Markenchef des Jahres

Opel-Chef Michael Lohscheller ist laut einem Branchenmagazin Markenchef des Jahres. Er wurde als Marken-CEO des Jahres mit dem „Eurostar 2019“ ausgezeichnet. Mit dem Preis würdigt man das Comeback der Marke Opel unter seiner Führung. Nach der Übernahme von Opel durch die Groupe PSA 2017 hat das Management-Team um Michael Lohscheller binnen 100 Tagen einen umfassenden Restrukturierungsplan mit dem Namen „PACE!“ entwickelt.

Die konsequente Umsetzung dieses Plans unter Lohscheller brachte Opel im Geschäftsjahr 2018 mit 859 Millionen Euro den höchsten operativen Gewinn der 157-jährigen Unternehmensgeschichte. Nach fast 20 Jahren Verlusten. Im ersten Halbjahr 2019 hat Opel in einem für die gesamte Branche schwierigen Umfeld das operative Ergebnis auf über 700 Millionen Euro gesteigert.

Lohscheller, geboren 1968, studierte an der Hochschule Osnabrück sowie an der Universität Barcelona und schloss als Diplom-Kaufmann (FH) ab. Von 1993 bis 1996 studierte er an der Brunel University europäisches Marketing-Management. Er ist verheiratet, hat zwei Kinder und ist ein leidenschaftlicher Langstreckenläufer. Er hat bereits 110 Marathons erfolgreich absolviert. Michael Lohscheller ist seit Juni 2017 Opel CEO. Zuvor war er seit September 2012 als CFO für die Finanzen des Automobilherstellers zuständig. Lohscheller nimmt den Preis im Rahmen der „Eurostars“-Gala am Vorabend der IAA in Frankfurt entgegen.

