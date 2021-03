Opel Manta unter Strom

Als Reminiszenz an eine Ikone setzt Opel den Manta unter Strom. Denn der Opel Manta GSe ElektroMOD erinnert an den legendären Opel Manta aus 1970. Zugleich spiegelt das Auto die Faszination einer wachsenden Fangemeinde wider.Nämlich jene, die Klassiker wie den Manta mit modernen Technologien und neuem Design in so genannte RestoMods verwandelt.

Der rein batterie- elektrische Manta GSe ElektroMOD mit voll-digitalem Cockpit ist sportlich wie ein echter Opel Gse. Seine Ambitionen trägt er dabei im Namen. MOD steht für Veränderung. Für technische wie stilistische MODifikationen. Sowie einen MODernen nachhaltigen Lebensstil. Die deutsche Schreibweise „Elektro“ erinnert außerdem an den Opel Elektro GT. Der stellte bereits vor 50 Jahren Weltrekorde für E-Fahrzeuge auf.

Nun wird der Opel Manta mit dem neuen, voll alltagstauglichen Elektroantrieb quasi unsterblich. Mit der Verwandlung zum ElektroMOD zeigt sich auch, wie zeitlos die Linienführung von 1970 ist. Ein konkret geplantes Projekt verbirgt sich hinter dem ElektroMOD nicht, teilte das Unternehmen mit. Man halte sich aber alle Möglichkeiten offen.

Der 1970er Manta inspirierte zuletzt das Design des neuen Opel-Markengesichtes – dies greift auch der Manta GSe ElektroMOD auf. Im so genannten Opel-Vizor vereinen sich Fahrzeuggrill, Scheinwerfer und Sensoren sowie das Markenlogo nahtlos in einem Element. Der Vizor ist so auch das Markenzeichen aller künftigen Opel-Modelle. Die jüngsten Newcomer Opel Crossland, Opel Mokka und Mokka-e tragen ihn bereits stolz in Serie. Der Manta unter Strom, vulgo Manta GSe ElektroMOD folgt damit konsequent dem Opel-Weg hin zur Elektrifizierung der Marke. Bei Pkw wie bei leichten Nutzfahrzeugen.

