Opel – Markenbotschafter Jürgen Klopp ist Welttrainer

Opel-Markenbotschafter Jürgen Klopp ist Welttrainer des Jahres 2019. Er erhielt in Mailand den Fifa-Award „The Best“. In den letzten sieben Jahren spielte Jürgen Klopp in über 20 TV-Spots von Opel eine tragende Rolle. Er prägte mit seiner glaubwürdigen und charismatischen Art den neuen Markenauftritt von Opel.

Klopp war jeweils sieben Jahre für die Opel-Partner 1. FSV Mainz 05 und Borussia Dortmund tätig. Mit dem BVB wurde er 2011 Deutscher Meister und gewann 2012 sogar das Double. 2013 stand er mit Dortmund im Champions League-Finale in Wembley gegen den FC Bayern München. Das Spiel ging verloren, ebenso wie das Finale 2018 gegen Real Madrid. Im dritten Anlauf krönte er mit dem FC Liverpool seine bisherige Karriere mit dem Titel in der europäischen Königsklasse.

