Opel mit drei Autos, drei Antriebskonzepten

Opel geht bei der „New Mobility Rallye“ am 9. September mit drei Autos und drei verschiedenen elektrischen Antriebskonzepten an den Start. Die New Mobility Rallye findet rund um Walldorf im Rhein-Neckar-Kreis statt. Es sind nur Fahrzeuge mit alternativen Antrieben am Start.

Opel ist mit dem Brennstoffzellen-Transporter Vivaro-e Hydrogen, der Astra Sports Tourer als Plug-in-Hybrid und dem batterieelektrischen Opel Mokka-e auf der rund 150 Kilometer langen Strecke unterwegs. Nur der Kombi setzt dabei noch teilweise auf einen Verbrennungsmotor, schafft aber gemäß WLTP bis zu 60 Kilometer rein elektrisch. Im Lauf des nächsten Jahres soll es den Astra dann aber auch als reinen Stromer geben. (aum)

