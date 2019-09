Opel mit Elektrooffensive

Opel nutzt die IAA für eine Elektrooffensive. Sie präsentieren fünf Weltpremieren: Corsa, Corsa-e, Grand X Hybrid 4, Corsa-e-Rally und das Facelift des Astra.

Das Standkonzept „Opelhaus 120“ ist eine Reminiszenz an 120 Jahre Automobilbau in Rüsselsheim. Und an den klaren Bauhaus-Stil unter dem Motto „Opel goes electric!“. Mit speziellen Tablets und Augmented Reality können die Standbesucher beispielsweise einen virtuellen Röntgenblick auf die verborgenen technischen Highlights des Elektroautos Corsa-e und des Plug-in-Hybrids Grandland X Hybrid4 werfen. So will Opel Elektromobilität leichter erlebbar und verständlicher machen.

