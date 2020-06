Opel – Mit Zafira zum Campen

Der Zafira Life ist so nützlich und verwandlungsfähig wie ein Schweizer Taschenmesser. Es gibt die Großraumlimousine von Opel in drei Fahrzeuglängen und mit einem hochvariablen Innenraum. Die Schiebetüren öffnen und schließen auf Wunsch elektrisch. Kleiner Wendekreis, beste Übersichtlichkeit und gutes Handling sorgen für reichlich Fahrspaß. Beste Voraussetzungen für Urlaubsfahrten mit der ganzen Familie. Das sehen auch die Spezialisten von Crosscamp so und haben den Zafira Life in ein Reisemobil verwandelt.

Der 4,95 Meter lange Crosscamp Life ist ein vollwertig eingerichteter Camper mit vier Schlafplätzen. Serienmäßig sind Features wie Aufstelldach, Schlafbank, Einbauschränke und eine Küchenzeile an Bord. Die Möbelfronten sind in einer stylishen, monochromen und besonders robusten Steinoptik gehalten. Sein flexibles Konzept erlaubt zugleich den uneingeschränkten Einsatz als Pkw – dank einer Höhe von nur 1,99 Metern stehen Crosscamp Life-Fahrern die meisten Parkhäuser offen.

Beim neuen Crosscamp Life sind viele Sonderausstattungen auch einzeln bestellbar. So kann sich jeder Reisemobilfan sein individuelles Fahrzeug zusammenstellen. Außerdem stehen preislich attraktive Ausstattungspakete zur Verfügung. Mit optionalem Fernlichtassistent, Müdigkeitswarner, Spurassistent, Verkehrsschildassistent mit intelligentem Geschwindigkeitsregler sowie Frontkollisionswarner und Notbremsassistent bietet der Crosscamp Life ein breites Spektrum moderner Assistenzsysteme.

Dazu steht das gesamte Opel-Antriebsportfolio mit allen Getriebevarianten und Dieselmotoren in vier verschiedenen Leistungsstufen zur Verfügung. Alle Motoren verfügen zur Reduzierung des Stickoxid-Ausstoßes über die Abgasreinigungstechnik SCR und erfüllen mit der Schadstoffnorm Euro 6d-TEMP alle Anforderungen für eine uneingeschränkte Mobilität.

Noch bietet die jüngste Marke der Erwin Hymer Group den Crosscamp Life nur bei überausgewählten Opel-Händlern und Reisemobil-Händlern der Erwin Hymer Group in Deutschland an. Der Startpreis liegt bei 41.999 Euro (inkl. MwSt.).

