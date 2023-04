Opel Mokka Electric als Servicewagen

Umbauspezialist Bott baut auf Wunsch den Opel Mokka Electric als Servicewagen um. Quasi als fahrende Werkstatt. Das Vario-3-System steckt in einem fest mit der Karosserie verbundenen Sicherheitsrahmen über der umgeklappten Rücksitzbank.

Es besteht aus Schubladenmodulen, die Raum für Werkzeug in unterschiedlichen Höhen bietet. Benötigt man den Platz hinten anderweitig, kann man die Bott Vario-3-Mobilbox mit wenigen Handgriffen entnehmen. So ist der Mokka Electric am Wochenende auch privat für den Einkauf oder Ausflug nutzbar. (aum)

