Opel Mokka GSE Rally Cup -Ein neues Modell für den Markenpokal

Opel Mokka GSE Rally Cup -Ein neues Modell für den Markenpokal – Der seit 2021 ausgetragene „ADAC Opel Electric Rally Cup“ wechselt in der sechsten Saison den fahrbaren Untersatz. Statt des Corsa Electric wird der weltweit erste und immer noch einzige elektrische Rallye-Markenpokal mit dem Mokka GSE Rally ausgetragen und in „ADAC Opel GSE Rally Cup“ umbenannt.

Mit 207 kW/281 PS und einem Drehmoment von 345 Newtonmetern stößt das Wettbewerbsfahrzeug in eine Leistungsdimension vor. Auch die Ladeinfrastruktur wurde weiterentwickelt. Sie wird das Aufladen der Mokka GSE Rally auch außerhalb des Serviceparks und damit noch mehr Wertungsprüfungs-Kilometer möglich machen.

Opel Mokka GSE Rally Cup ab 2026

Die Saison 2026 besteht aus sieben Wertungsläufen in sechs Ländern. Auftakt ist Ende Mai bei der ELE Rally rund um Eindhoven in den Niederlanden, bevor es zwei Wochen später in die französischen Vogesen geht, wo die Elektrorenner zum vierten Mal bei der Rallye Vosges Grand-Est starten. Mitte Juli kehrt der Elektro-Cup nach einjähriger Pause zur beliebten Rallye Weiz in die Steiermark zurück. Es folgen mit der ADAC Saarland-Pfalz Rallye und der ADAC Rallye Stemweder Berg im August und September zwei Läufe zur Deutschen Rallye-Meisterschaft.

Den Saisonabschluss bilden 2 neue Veranstaltungen im Cup-Kalender. Mit der Rallye Sanremo Mitte Oktober steht eine der meistbeachteten und traditionsreichsten Veranstaltungen der Rallye-Welt auf dem Terminplan. Das Finale findet dann am letzten November-Wochenende mit der Rallye Spa in den Ardennen statt, nur wenige Kilometer von der belgisch-deutschen Grenze entfernt.