Opel – Neuer Zafira Life am Start

Ab sofort ist ein neuer Opel Zafira Life am Start. Soll heißen: ab sofort bestellbar. Als Zafira Life Tourer ein flexibler Großraum-Pkw mit Platz für fünf Passagiere. Außerdem Top-Komfort und viele praktische Lösungen. Unter der Haube sorgt ein Euro 6d-TEMP zertifizierter 88 kW/120 PS-Turbodiesel für adäquate Leistung. Der kombinierte Kraftstoffverbrauch 4,8-4,9 l Liter, CO 2 : 127-129 g/km.

Praxisnutzen, Komfort & Sicherheit

Der neue Zafira Life ist wahlweise als „Small“-Variante mit 4,60 Meter Länge, als „Medium“ mit 4,95 Meter sowie als „Large“ mit 5,30 Meter erhältlich. Die vielfach einstellbaren Komfort-Vordersitze sorgen für ein entspanntes Fahrerlebnis. Außerdem: Sicherheits- und Assistenzsysteme wie Berg-Anfahr-Assistent, Tempomat und Geschwindigkeitsbegrenzer. Und Traktionskontrolle mit Motor- und Bremseingriff. Die Sitzbank in der zweiten Reihe ist im Verhältnis 2/3 zu 1/3 umklappbar. Laptops und weitere elektronische Geräte lassen sich in jeder der möglichen drei Sitzreihen jeweils über eine 12-Volt-Steckdose anschließen.

Flexibel

Auf Wunsch lässt sich der neue Zafira Life unabhängig von der Fahrzeuglänge mit Platz für bis zu neun Personen konfigurieren. Darüber hinaus bietet Opel in weiteren Zafira Life-Varianten Ausstattungsmöglichkeiten mit fünf, sechs, sieben, acht oder neun Sitzen – teils in Lederausstattung. Weiterer Vorteil des Zafira Life im Stadtbetrieb. Die meisten Modellvarianten sind knapp 1,90 Meter hoch und können so problemlos in normale Tiefgaragen oder Parkhäuser einfahren.

Motoren-Portfolio

Gut gerüstet ist der neue Zafira Life auch mit seinem Antriebsportfolio. Im Angebot sind topmoderne Euro-6d-TEMP-Dieselmotoren mit 1,5 und 2,0 Liter Hubraum. Die Spanne der Vierzylinder reicht dabei von 88 kW/120 PS bis 130 kW/177 PS. Über die effizienten Euro 6d-TEMP-Dieseltriebwerke hinaus wird es den neuen Opel Zafira Life ab 2021 auch als rein elektrische Variante geben.

Der Einstiegspreis für den neuen Opel Zafira Life: 38.500 Euro.

