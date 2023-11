Opel präsentiert den neuen Combo

Opel zeigt erstmals Details der Neuauflage des leichten Nutzfahrzeugs. Er fährt mit einer neu gestalteten Front samt charakteristischem Markengesicht Opel Vizor vor. Der Vizor erstreckt sich über die gesamte Fahrzeugfront und integriert den Opel-Blitz in der Mitte sowie die Scheinwerfer an den Seiten. Zusätzlich erhellt er die Fahrstrecke erstmals mit Intelli-Lux LED® Matrix Licht. Damit bringt der kompakte Transporter die adaptive Lichttechnologie als Erster in dieses Marktsegment. Und bietet nun noch mehr lokal emissionsfreie Reichweite als bisher.

Über die vollelektrische Variante hinaus gibt es einen Benziner oder Diesel – letztere wahlweise auch mit Automatik anstelle von manueller Gangschaltung. Beide Antriebsalternativen sind in zwei Fahrzeuglängen sowie mit zwei oder drei Vordersitzen verfügbar. Zusätzlich ist er auch als Doppelkabine erhältlich, die für fünf Personen Platz bietet.

Bis zu 330 Kilometer ohne Ladestopp

Fahrer können mit dem vollelektrischen Transporter künftig bis zu 330 Kilometer lokal emissionsfrei zurücklegen, bevor die 50 kWh-Batterie wieder Energie benötigt. Das sind rund 50 Kilometer mehr als beim Vorgänger. Möglich macht dies die Weiterentwicklung des vollelektrischen Antriebsstrangs sowie die effiziente Wärmepumpe.

Mit dem 100 kW/136 PS starken Elektromotor der neuesten Generation und einem elektrotypisch sofort anliegenden, maximalen Drehmoment von 270 Newtonmeter erreicht der Electric eine Höchstgeschwindigkeit von 130 km/h. Je nach Präferenz können Fahrer zwischen den drei Fahrmodi Eco, Normal und Power wählen. Mit dem serienmäßigen 7,4 kW- und dem optionalen 11 kW-Onboard-Charger kann er mit Wechselstrom versorgt werden. Die Batterie lässt sich an einer öffentlichen 100 kW-Gleichstrom-Schnellladesäule in weniger als 30 Minuten bis zu 80 Prozent wieder aufladen.

Lokal emissionsfreier Transporter ohne Kompromisse

Wie sein Vorgänger bietet der neue vollelektrische Kastenwagen – ebenso wie die Verbrenner-Varianten – weiterhin bis zu 4,4 m3 Ladevolumen. Zudem betragen die Zuladungswerte bis zu 780 Kilogramm und die Anhängelast bis zu 750 Kilogramm.

Neu ist auch die auf Wunsch erhältliche innovative Smartphone-Station. Nachdem Fahrer ihr Smartphone über eine spezielle App mit der Station verbunden haben, können sie das Gerät zur Bedienung des Infotainment-Systems genauso wie zur Steuerung der Funktionen der Lenkradtasten nutzen. Darüber hinaus ermöglichen hinter dem Lenkrad sitzende Schaltwippen die Wahl aus drei Rekuperationsstufen für das regenerative Bremsen.

Digitaler Rückspiegel

Insgesamt bietet der kompakte Transporter 18 hochmoderne Fahrerassistenzsysteme. Ein Bestandteil stellt hier die dynamische Rundum-Sicht dar. Das System besteht aus zwei Kameras, eine über den hinteren Türen und die andere unter dem Beifahreraußenspiegel. Die von den Kameras aufgenommenen Bilder werden im neuen digitalen Rückspiegel angezeigt. Während der Fahrt überblickt der Fahrer so den Bereich hinter dem Heck. Aktiviert er den Blinkerhebel, kann er den normalerweise seitlichen toten Winkel einsehen. Im Vergleich zu herkömmlichen Spiegeln bietet das System damit eine bessere, umfassendere Übersicht und ermöglicht ein sichereres Rangieren.

Zum weiteren Assistenzportfolio zählen Systeme – davon viele serienmäßig – wie der intelligente Geschwindigkeitsregler, der Spurhalte-Assistent, der Frontkollisionswarner mit Notbremsfunktion sowie der Müdigkeitswarner. Optional ist auch ein adaptiver Geschwindigkeitsregler verfügbar.

Die Bestellbücher für den neuen Combo und den neuen Combo Electric öffnet Opel noch in diesem Jahr. Nähere Infos unter opel.at

