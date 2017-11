Opel Rallye Cup – Die Sieger stehen fest

Opel Rallye Cup – Die Sieger stehen fest. Alles ist möglich – das war das Credo in beiden Cup-Wertungen bei den Final Rallye Days im Waldviertel. Und es waren unglaubliche Leistungen, die die Aspiranten in den Schotter knallten.

Opel Rallye Cup Chef Willi Stengg: „Es war der pure Wahnsinn! Julian hat echt alles gegeben und keinen Fehler gemacht. Nun sind wir unglaublich glücklich, denn laut unseren Recherchen ist dies bisher der einzige Staatsmeistertitel im Jahr 2017 in ganz Europa, der auf einem Opel Adam R2 geschafft wurde. Wir sind unsagbar stolz und möchten uns bei allen bedanken, die dazu beigetragen haben, das dieser Titel nun bei uns gelandet ist.“

Ein Blick in die Geschichtsbücher zeigt, dass die letzten Staatsmeistertitel auf einem Opel im Jahre 1982 und 1995 gewonnen wurden. 1982 von Gerhard Kalnay in einem Ascona 400 und 1995 war Raphael Sperrer in einem Opel Astra F erfolgreich, die Entscheidungen fielen ebenfalls alle im Waldviertel.

Von den Cup-Teams, die im Waldviertel angetreten sind, haben bis auf Manuel Pfeifer alle das Ziel erreicht. Dieser hatte leider einen bösen Crash in der SP 6, den glücklicherweise beide Insassen relativ glimpflich überstanden. Manuel brach sich dabei zwar 3 Brustwirbel und Lisa trug schmerzhafte Prellungen davon, aber sie sind bereits wieder auf dem Weg der Besserung und posten fleißig aus dem Krankenlager.

Julian Wagner resümiert die Final Rallye Days wie folgt: „Wenn wir nicht an uns geglaubt hätten, dann wären wir nicht da, wo wir jetzt stehen. Anne Katharina und ich haben keinerlei Fehler gemacht und sind von Anfang an voll konzentriert in diese schwierige Rallye gegangen. Das Team von Stengg Motorsport hat sehr gute Arbeit geleistet und uns einen tadellosen Adam hingestellt. Das Ergebnis kann sich sehen lassen: Sieg der 2WD-Gesamtwertung, Sieg in der Klasse und der 11. Gesamtplatz, was will man mehr? Nach dem bereits fixierten Titel der Juniorenstaatsmeisterschaft nun auch noch Staatsmeister der 2WD-Wertung und Opel Adam Cup-Sieger…was kann man sich schöneres wünschen, als das alle Wünsche und Ziele erfüllt werden. Ich bin einfach nur Mega-Happy und werde jetzt gleich die Pläne für 2018 schmieden…“

Das steirisch-niederösterreichische Duo Christoph Lieb und Catharina Schmidt sind mit ihrem Abschneiden bei der Waldviertel Rallye sehr glücklich. „In der Cup-Endwertung sind wir auch auf dem Podium, somit schauen wir relaxt in die Zukunft und werden 2018 wiederkommen…vielleicht schon zur Jänner-Rallye!“

Julians Bruder Simon Wagner, der gemeinsam mit Gerald Winter am Start war, hat ausgezeichnete Arbeit geleistet und stärkte mit seiner tadellosen Performance als „Platzhalter“ die Titelfahrt von Julian. Mit Platz 2 in der 2WD-Wertung war es das bestmögliche Ergebnis, das Simon erreichen konnte.

Im Opel Corsa OPC Cup siegte Rene Rieder nach packendem Kampf mit Viktoria Hojas.

Endstand des Opel Rallye Cups 2017

Opel Adam R2 Cup



Julian Wagner/Anne Katharina Stein 84 Punkte Luca Waldherr/Tobias Unterweger 72 Christoph Lieb/Catharina Schmidt 58 Gernot Zeiringer/Bianca Marina Stampfl 43 Heimo Hinterhofer/Tina Annemüller 27 Gabor Nemet/Istvan Szabo 23 Roland Stengg/Tobias Braun 13*

Opel Corsa OPC Cup

Copiloten

1. Rene Rieder 110 Anton Pichler 98

2. Alois Scheidhammer 75 August Regner 75

3. Stefan Petto 67 Maresa Lade 55

4. Manuel Pfeifer 63 Allesandra Baumann 44

5. Andi Kainer 46 Benedikt Hofmann 28*