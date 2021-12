Opel – Serienmäßig schnellladen

Opel Kunden können ihren Opel – von Corsa-e bis Vivaro-e – mit 100 kW Gleichstrom serienmäßig schnellladen. An jeder öffentlichen Gleichstrom-Säule. Von Corsa-e über Combo-e Life, Mokka-e und Zafira-e Life bis hin zu den leichten Nutzfahrzeugen Combo-e Cargo und Vivaro-e.

Die Opel-Stromer sind serienmäßig auf alle Ladeoptionen vorbereitet. Neben der Aufnahme von Gleichstrom – der direkt, also ohne Konvertierung in die Batterie geladen wird – können Opel-Fahrer alternativ dank der 7,4- oder 11 kW-Onboard-Charger auch ein- und dreiphasigen Wechselstrom „tanken“. Unabhängig von der Fahrzeugklasse. So sind jederzeit lange Touren bei kurzen Standzeiten möglich. So lassen sich etwa Opel Corsa-e und Mokka-e mit 100 kW Gleichstrom in gerade einmal 30 Minuten per Schnellladung bis zu 80 Prozent wieder auffüllen.

Flexibel mit dem „Universal Charger“

Der „Universal Charger“ lässt sich an nahezu alle ländertypischen Steckdosen bis hin zum Drehstromanschluss sowie an öffentliche Ladesäulen andocken. Das mobile Ladegerät vereint mit verschiedenen Adaptern die Funktionen von „Mode-2-“ und „Mode-3-Kabeln“ sowie einer Wall Box in einem Gerät. Damit ist der „Universal Charger“ ideal für Fahrer, die ihr Auto normalerweise über Nacht daheim laden, aber auch gelegentlich längere Fahrten zurücklegen wollen und dann unterwegs nachladen müssen.

OpelConnect, myOpel, Free2Move

Spezielle Lösungen für Elektrofahrzeuge. So lassen sich beispielsweise über die myOpel App Reichweite und Ladestatus abrufen sowie der Ladezeitpunkt an der Wall Box zuhause programmieren. Als weiteres Komfortplus kann man ganz bequem per Smartphone mit der myOpel App den Fahrzeuginnenraum vortemperieren. Und die auf Wunsch verfügbare „Charge My Car“-Funktion der Free2Move App ermöglicht unterwegs die Nutzung von Hunderttausenden Ladepunkten europaweit.

