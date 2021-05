Opel Vivaro-e Hydrogen – Vorteil Wasserstoffantrieb

Mit dem Vivaro-e Hydrogen bringt Opel den Vorteil Wasserstoffantrieb in den Transporter. Der elektrisch fahrende Van verfügt über einen Wasserstoff-Brennstoffzellenantrieb mit Plug-in-Batterie. Die Technik ist platzsparend untergebracht. So besitzt der in zwei Längen (4,96 und 5,30 Meter) verfügbare Transporter bis zu 6,1 Kubikmeter Laderaum. Der ist gleich groß wie die Diesel- oder batterie-elektrischen Vivaro-Versionen. Die WLTP-Reichweite mit einer Tankfüllung soll mehr als 400 Kilometer betragen. Das Auftanken mit Wasserstoff dauert drei Minuten. In etwa so kurz wie ein Tankstopp mit konventionellem Diesel oder Benziner. Die ersten Fahrzeuge liefert Opel ab Herbst an Flottenkunden aus.

„Wasserstoff ist eine zukunftsweisende Lösung. Für ein effizientes Energiesystem frei von fossilen Kraftstoffen“, sagt Opel-Chef Michael Lohscheller. „Das Antriebssystem des Opel Vivaro-e Hydrogen bringt den Vorteil Wasserstoffantrieb voll zur Geltung. Von Null-Emissionen, hoher Reichweite bis zu einem kurzem Tankstopp.“

Der neue Brennstoffzellen-Transporter basiert auf dem bereits erhältlichen batterie-elektrischen Opel Vivaro-e. Die Antriebsbatterie im Unterboden hat Opel durch drei 700-bar-Wasserstoff-Tanks ersetzt. Dank der Plug-in-Möglichkeit lässt sich die Batterie bei Bedarf auch extern aufladen. So kann der Transporter auch 50 Kilometer rein batterie-elektrisch zurücklegen. Mit dem Vivaro-e Hydrogen erweitert Opel sein Angebot der elektrifizierten leichten Nutzfahrzeuge. Bis zum Jahresende soll mit den noch folgenden batterie-elektrischen Combo‑e und Movano-e das gesamte Portfolio leichter Nutzfahrzeuge elektrifiziert sein.

