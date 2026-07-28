Opel will Werk in Algerien bauen

Opel will Werk in Algerien bauen – Im Rahmen des deutsch-algerischen Wirtschaftsforums hat Opel heute die Pläne für den Bau eines Fahrzeugwerks in dem nordafrikanischen Land bestätigt. Das Projekt folgt einem „Local-for-Local“-Ansatz, der darauf abzielt, die langfristige Präsenz des Automobilherstellers auf dem algerischen Markt zu stärken.

Darüber hinaus unterzeichneten Markenchef Florian Huettl und Mohamed Fawzi El Kabir, Managing Director des algerischen Partners AGM Holding, eine Absichtserklärung für den Aufbau einer lokalen Motorenfertigung. Es wäre die erste im Land. Opel sieht in Algerien ein erhebliches Marktpotenzial.