Opel – Zurück in Russland

Opel ist zurück in Russland.

In großen Städten des Landes können der Grandland X und der Zafira Life bestellt werden. Der Zafira Lift läuft seit kurzem im PSA-Werk in Kaluza vom Band. Ab 2020 wird auch der Opel Vivaro knapp 200 Km südwestlich von Moskau gefertigt. Damit wird der lokale Markt besser bedient.

Zunächst werden elf Händler in den russischen Metropolen Moskau, Sankt Petersburg, Stavropol, Rostow, Rjasan, Nischni Nowgorod und Tjumen Opel-Partner sein. Schon nächstes Jahr wird sich die Zahl verdoppeln und in Zukunft weiter wachsen.

Opel will bis Mitte des kommenden Jahrzehnts zehn Prozent seiner Autos außerhalb des europäischen Kernmarktes absetzen. Dazu stärkt die Marke seine Präsenz auf den Exportmärkten in Asien, Afrika und Südamerika, auf denen sie bereits vertreten ist. Über 20 neue Exportmärkte sollen in den nächsten drei Jahren hinzukommen.

So wird Opel schon im kommenden Jahr Fahrzeuge beispielsweise nach Kolumbien und Ecuador exportieren.