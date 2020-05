Osram – Intuitive Interaktion

Das Design des Autoinnenraums befindet sich in einem grundlegenden Wandel. Immer größere Displays, die Zahl manueller Bedienelemente nimmt ab und individualisierbare Beleuchtungslösungen sorgen für eine Wohlfühlatmosphäre während der Fahrt. Mit der Verbreitung moderner Fahrerassistenzsysteme halten auch zunehmend Technologien Einzug in den Automobilbereich. Diese sind bisher eher aus Mobile-Anwendungen bekannt – wie die Gesichtserkennung, Eye-Tracking oder auch die Gestensteuerung. Grundlage dieser Technologien bildet Infrarotes Licht. Je kleiner und leistungsfähiger die dafür benötigten Komponenten sind, desto leichter lassen sie sich in teils komplexe Designs integrieren. Osram bietet seinen Kunden mit der Oslon Piccolo nun eine extrem kompakte Infrarot-LED (IRED), die beide Aspekte ideal miteinander kombiniert.

Durch Gestenerkennung entstehen völlig neue Nutzungsmöglichkeiten von Displays. Wird man zu einem Zielort navigiert, zeigt das Fahrzeug beispielsweise eine Karte mit der entsprechenden Route an. An den Rändern des Bildes sind häufig standardisiert verschiedene Menüpunkte zur Bedienung des Displays aufgezeigt – was wiederum Platz für die Darstellung der Karte am Bildschirm wegnimmt. Mit Hilfe der Gestenerkennung registriert das System, wenn der Fahrer seine Hand auf das Display zu bewegt – also in Kürze eine Interaktion stattfinden wird – und blendet die entsprechenden Menüpunkte für den Nutzer ein. Ansonsten bleiben sie zu Gunsten der größeren Anzeigefläche ausgeblendet.

