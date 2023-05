OutletCars.at startet in Österreich durch

OutletCars.at startet in Österreich durch und nimmt voll an Fahrt auf. Vor rund einem Jahr startete die Porsche Inter Auto Gruppe (PIA) einen Pilotbetrieb in Leoben. Für den Handel mit „Gebrauchten“ mit einem Fahrzeugalter von zwei bis zehn Jahre. Ein zweiter Standort in Wien (Maria Enzersdorf) erfolgte nur kurze Zeit später.

Harald Feilhauer, Geschäftsführer Porsche Inter Auto Österreich, zieht hochzufrieden Bilanz über den Senkrechtstart in der Pilotphase der neuen hauseigenen Marke OutletCars.at. „Das Konzept, Leasing- und Flottenrückläufer über eigene Kanäle zu einem attraktiven Fixpreis, ist voll aufgegangen.“ Mit der Eröffnung des zweiten Standortes von OutletCars.at in Maria Enzersdorf startet nun die landesweite Ausrollung in Österreich voll durch. Weitere Standorte sind bereits in Planung.

Sofort zum Wunschauto

Schnell, unkompliziert, günstig. Das Konzept von OutletCars.at ist äußerst zielgruppenorientiert und kundenfreundlich. Die Fahrzeuge sind jederzeit rasch verfügbar und sprechen besonders KundInnen mit einem kleinen Portemonnaie an. OutletCars.at unterstützt seine Klientel bei Bedarf auch bei der Sofortfinanzierung durch die Partnerbank.

Zur Auswahl stehen sofort verfügbare Gebrauchtwagen, großteils Leasing- und Flottenrückläufer aller Modelle des Volkswagen-Konzerns (VW, VW-Nutzfahrzeuge, Škoda, SEAT, CUPRA, Audi). Aber auch weitere beliebte Marken sind vertreten. Das Besondere an der neuen Art des Gebrauchtwagenverkaufs ist, dass zusätzlich zum physischen Standort die gesamte Abwicklung online unter www.outletcars.at stattfinden kann.

Für den optimalen Eindruck des Fahrzeugs beim Interessenten sorgen umfassende 360-Grad-Panoramabilder von außen und innen bis ins kleinste Detail. Abgelichtet von einem modernst ausgestatteten Fotostudio mittels 360-Grad-Technik und Drehplatte.

Top geprüft mit Rückgaberecht

Die attraktiven Fixpreise von OutletCars.at sind dadurch garantiert, dass die Fahrzeuge über ein großes Einkaufsnetzwerk bezogen werden. Und die Standorte sowie Prozesse durch die jahrzehntelange Erfahrung maximal effizient aufgestellt sind. Zudem behebt man standardmäßig nur jene Mängel, die dem Alter nicht gerecht sind oder Einfluss auf die Fahrsicherheit haben.

Jedes Fahrzeug ist von zertifizierten Kfz-Technikern auf Herz und Nieren geprüft. Kleine optische Mängel sind gegen Aufpreis reparierbar. „Mit OutletCars.at treffen wir den Zeitgeist und sprechen Zielgruppen an, die ein sehr preiswertes Auto wollen“, sagt PIA Österreich Geschäftsführer Harald Feilhauer. Jedes Fahrzeug kann man an einem der Standorte vor Ort besichtigen und Probefahren. Zusätzlich bietet OutletCars.at ein 14-tägiges Rückgaberecht und gewährt auf Wunsch gegen Aufpreis eine umfassende Gebrauchtwagengarantie für 12 oder 24 Monate.

