OZ „Sparco DRS“ – für sportliche Kompakte

Mit der „Sparco DRS“ bringt OZ eine neue Leichtmetallfelge für sportliche Kompakte auf die Straße. In unverwechselbarem Design und dabei kompromisslos alltagstauglich. Besonders „Kompaktsportler“ wie Golf GTI, Audi S3, oder die Mercedes-Benz A-Klasse kann man damit sehr sportiv betonen.

Die neue Sportfelge kommt im unverwechselbaren Mehrspeichen-Design mit besonders markanten Linien. Damit unterstreicht die „Sparco DRS“ auch die sportlichen Linien des Fahrzeugs. Und öffnet gleichzeitig den Blick auf den Bremskörper. So vermittelt sie echtes Racing-Gefühl. Erhältlich ist sie in zwei Ausführungen. „Rally Bronze“ mit schimmernd-satten Auftritt und „Gloss Black“ in fettem, glänzenden Schwarz. Beide Varianten sind jeweils mit Fünfloch-Anbindung in den Größen 7,5 x 17 und 8 x 18 Zoll zu haben. Ab 194 Euro.

Teilen mit: Twitter

Facebook

WhatsApp