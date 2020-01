Pace – Start-Up erhält EU-Förderung

Als erstes neues Produkt im Rahmen der EU-Förderung legte PACE mit der Ende 2019 veröffentlichten App PACE Drive den Grundstein für die digitale Zukunft des Tankens. Die kostenlose und werbefreie PACE Drive App zeigt alle Tankstellen im näheren Umkreis des Users, inklusive Öffnungszeiten, Ausstattung, aller Spritsorten, Serviceleistungen und Zahlungsmethoden an. Im Laufe des ersten Quartals 2020 wird zudem das so genannte „PACE Connected Fueling“, bargeldloses Auftanken, an Tankstellen deutschlandweit möglich sein. Diese Möglichkeit, die Tankrechnung direkt an der Zapfsäule mobil mit dem Handy zu bezahlen, wird auch kostenlos in der PACE Drive App verfügbar sein.

Mit der Förderung von PACE sichert die Europäische Kommission die Weiterentwicklung einer der besten Kommunikationslösungen für Autofahrer und ein hoch entwickeltes Kundenbindungs-Tool für den kompletten Mobilitätssektor. Das System PACE gewährt Zugriff auf Fahrzeugdaten und bietet vernetzte Auto-Services für Endkunden, Automobilhersteller, Werkstätten, Versicherungen und Servicestationen an. So wird dem gesamten Automotive Aftermarket und angrenzenden Industrien (wie z. B. Smart City und Smart Home) eine schnelle und unkomplizierte Digitalisierung von Prozessen ermöglicht.