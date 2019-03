PAL-V enthüllt den Überflieger

PAL-V enthüllt in Genf den Überflieger. Das weltweit ersten Produktionsmodells eines fliegenden Autos. Die auf 90 Stück limitierte Auflage basiert auf dem PAL-V Liberty. Man hat ihn im vergangenen Jahr in Genf vorgestellt. Sie wird ein neues Kapitel in Sachen Mobilität einläuten.

Details

Heuer zeigen wir die speziellen Elemente dieser limitierten Ausgabe, die wir ab 2020 ausliefern“, so ein PAL-V-Verantwortlicher. Unter anderem verfügt die PAL-V Liberty Pioneer Edition über ein Cockpit mit doppelten Kontrollen. Und ein Electronic Flight Instrument System. Außerdem: ein Kohlenstoff-Paket, die maßgefertigte Innenausstattung und das exklusive Farbschema.

Tragschrauber-Prinzip

Die Entwicklung eines fliegenden Autos kostet viel Zeit, erfordert ein starkes Durchhaltevermögen. PAL-V hat ein kommerzielles Fahrzeug entworfen, das bestehenden Vorschriften entspricht. „Autos, die sowohl fahren als auch fliegen können, sind perfekt für den Verkehr zwischen Städten geeignet“, so Mike Stekelenburg, Chief Engineer bei PAL-V.

„Das Tragschrauber-Prinzip ermöglicht es uns, es den geltenden Vorschriften entsprechend zu gestalten. Der wichtigste Faktor beim Bau eines verwendbaren fliegenden Autos.“ Mit dem Baubeginn des PAL-V Liberty Pioneer will PAL-V das nächste Kapitel der persönlichen Mobilität eröffnen.

Teilen mit: Twitter

Facebook

WhatsApp