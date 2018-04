Pankl eröffnete ein neues High-Performance-Antriebswerk

Pankl eröffnete ein neues High-Performance-Antriebswerk. Gemeinsam mit zahlreichen Gästen aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft – darunter

auch Matthias Walkner, Sieger Pankl eröffnete neues Antriebswerk der Rallye Dakar 2018 – nahmen auch Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer, Landeshauptmann-Stellvertreter Michael Schickhofer und Wirtschaftslandesrätin Barbara Eibinger-Miedl an der

Eröffnungsfeier teil. Mit dem Neubau des Antriebswerkes war im Jahr 2016 begonnen worden. Bereits 2017 wurden die Anlagen in Betrieb genommen und

die Produktion hochgefahren.

40 Millionen Investition in der Mur Mürz Furche

Insgesamt wurden mehr als 40 Millionen Euro in das Werk investiert, bereits mehr als 100 zusätzliche Arbeitsplätze konnten geschaffen werden. Die Innovationskraft, die von Pankl ausgeht, ist beispielhaft“, zeigte sich Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer bei seinem Besuch in Kapfenberg beeindruckt. „Großartige Unternehmen, wie Pankl, haben mit ihren hochqualifizierten Mitarbeitern aus einer schwierigen Region entlang der Mur-Mürz-Furche ein Zentrum der Hochtechnologie gemacht. Das schafft viele gute Arbeitsplätze in der Region. Die Eröffnung macht deutlich, wie sehr der steirische Fokus auf Forschung und Entwicklung zum Fortschritt und zu einer positiven Entwicklung vielerorts beiträgt und wie wichtig es ist auf Zukunftstechnologien zu setzen.

Pankl Racing trägt als herausragender steirischer Leitbetrieb viel zur positiven Entwicklung der heimischen Wirtschaft bei. Das neue hochmoderne Antriebswerk gilt als eine Zukunftsinvestition, die für Wertschöpfung, neue Arbeitsplätze und damit Lebensqualität in der Region sorgt.